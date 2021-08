I migliori film e documentari sulla 24 Ore di Le Mans

La 24 Ore di Le Mans è una leggenda del motorsport, e rappresenta il momento clou della stagione per ogni appassionato delle gare endurance.

E' anche una gara con una lunga storia, il cui passato è parte integrante del suo futuro.

Per chiunque voglia saperne di più su quel passato o semplicemente perdersi nel mondo di Le Mans, abbiamo raccolto i migliori film e documentari sulla gara più dura del mondo.

Le Mans

Un progetto nato dalla passione di un fanatico del motorsport e dal leggendario attore Steve McQueen, Le Mans è famoso per la sua trama "sciolta" quanto per le sue riprese di vetture d'epoca. Il film utilizza un misto di immagini della vera gara di Le Mans del 1970, mescolate a scene girate appositamente, utilizzando una Porsche 917 ed una Ferrari 512.

Il film è anche l'origine di una delle frasi più famose nel motorsport: "Le corse sono la vita - tutto ciò che accade prima o dopo è solo l'attesa".

Un documentario a parte - Steve McQueen: The Man & Le Mans - è uscito nel 2015, e descrive la realizzazione del film.

Netflix: Non disponibile

Amazon Prime Video: da £6.99

YouTube Movies: Non disponibile

Google Play: Non disponibile

Le Mans ’66 / Ford v Ferrari

Le Mans '66, o Ford vs Ferrari a seconda del luogo di pubblicazione, racconta la 24 Ore di Le Mans del 1966 e gli eventi che l'hanno preceduta. Con l'interpretazione di Matt Damon nei panni di Carroll Shelby e di Christian Bale in quelli di Ken Miles, il film ha vinto due Oscar e offre uno sguardo accattivante su come era Le Mans negli anni '60, l'inizio del dominio della GT40 e ciò che è successo nella gara probabilmente più memorabile della storia di Le Mans.

Netflix: Non disponibile

Amazon Prime Video: da £9.99

YouTube Movies: da £9.99

Google Play: £9.99

Bruce McLaren / Chris Amon, Shelby American Inc., Ford Mk II, and Ken Miles / Denis Hulme, Shelby American Inc., Ford Mk II, drive side by side on the straight ahead of Ronnie Bucknum / Richard Hutcherson, Holman & Moody, Ford Mk II Photo by: David Phipps / Motorsport Images

Ford v Ferrari – What really happened

Come ci si aspetterebbe da un film hollywoodiano a grande budget, è stata usata qualche licenza creativa nel creare Ford vs Ferrari. Questo documentario in due parti esamina ciò che è realmente accaduto e gli aspetti del film che potrebbero non essere del tutto corretti.

La seconda parte del documentario prodotto da Motorsport Network esplora ciò che è realmente accaduto dopo la gara, utilizzando filmati d'archivio e interviste con esperti, tra cui il figlio di Ken Miles, Peter.

Ford vs Ferrari - What really happened è disponibile per la visione gratuita su Motorsport.tv.

24 Hour War

Un altro documentario sull'era 1964-1967 di Le Mans, 24 Hour War, offre un enorme livello di profondità e comprensione della gara all'epoca. Mario Andretti, Bob Bondurant, Peter Brock, Edsel B. Ford II, Dan Gurney, Piero Ferrari e altri ancora appaiono e offrono la loro prospettiva dell'epoca, contribuendo ad offrire un contesto più ampio e informazioni sugli eventi a cui hanno preso parte.

Netflix: Non disponibile

Amazon Prime Video: da £5.49

YouTube Movies: Non disponibile

Google Play: Non disponibile

The Gentleman Driver

The Gentleman Driver dà un'occhiata a una delle più antiche tradizioni del motorsport: i piloti paganti. A differenza della Formula 1, però, questi piloti non sono visti come una seccatura o come se prendessero il posto di un pilota più qualificato, ma come una parte cruciale della squadra, portando sia abilità che denaro per permettere alla squadra di competere.

Questo documentario segue quattro gentleman driver che sono tutti al top - sia nella guida che negli affari - attraverso una stagione di gare endurance, fino a Le Mans. Mostra il lavoro che i piloti non professionisti devono fare per essere in grado di competere nelle gare endurance e a Le Mans, mentre bilanciano tutto con i loro affari e la loro vita familiare allo stesso tempo.

The Gentleman Driver offre uno sguardo simile a Drive to Survive dietro il sipario delle gare di endurance, e gli alti e bassi che ne derivano.

Netflix: Non disponibile

Amazon Prime Video: £1.99

YouTube Movies: £3.49

Google Play: Non disponibile

Motorsport Heroes filming

Motorsport Heroes

Molti hanno corso e vinto a Le Mans, ma c'è solo un pilota il cui nome è sinonimo di Le Mans: Tom Kristensen.

In Motorsport Heroes, Kristensen si siede a parlare con i colleghi Felipe Massa, Michele Mouton e Mika Hakkinen della sua e della loro vita. Kristensen parla della sua esperienza a Le Mans, offrendo intuizioni e aneddoti, mentre le sezioni di Massa, Mouton e Hakkinen lo rendono un film da non perdere per chiunque sia interessato al motorsport, figuriamoci a Le Mans.

Motorsport Heroes è disponibile gratuitamente su Motorsport.tv.

ENDURANCE: The Documentary about Porsche at the Two Toughest GT Races in the World

ENDURANCE, realizzato e prodotto da Porsche, segue il marchio tra due delle gare più difficili nel motorsport - la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore del Nurburgring. Con filmati e interviste dietro le quinte, ENDURANCE mostra cosa serve per essere il costruttore di maggior successo a Le Mans.



ENDURANCE è disponibile gratuitamente sul canale YouTube della Porsche:

Winning – The Racing Life of Paul Newman

Attore, filantropo, pilota - Paul Newman è stato molte cose durante la sua vita. La sua carriera iniziò con la recitazione, ma più avanti nella sua vita scoprì l'amore per le auto da corsa, e questo lo portò fino a Le Mans.

Newman ha affrontato la 24 Ore di Le Mans del 1979, guidando una Porsche 935 insieme a Rolf Stommelen e Dick Barbour, e ha ottenuto un primo posto di classe - e secondo assoluto - nella sua unica Le Mans.

Anche se Winning non è solo su Le Mans, offre uno sguardo alla vita di un pilota incredibilmente appassionato che è arrivato fino a Le Mans.

Netflix: Non disponibile

Amazon Prime Video: Non disponibile

YouTube Movies: da £2.49

Google Play: Non disponibile

Le Mans: Racing is Everything

Questa docu-serie prodotta da Amazon in sei episodi si concentra sulla gara di Le Mans del 2015 e gli eventi che la precedono. Non solo mette in mostra le corse, ma anche i partecipanti e i loro sentimenti, e il prezzo che gli incidenti mortali possono avere su un pilota, dandogli un aspetto molto più umano di molti altri documentari.

Netflix: Non disponibile

Amazon Prime Video: Free con l'iscrizione

YouTube Movies: Non disponibile

Google Play: Non disponibile

Philippe Alliot/Jean-Pierre Jabouille/Mauro Baldi (Peugeot 905), leads at the start of the 1991 Le Mans 24 Hours Photo by: LAT / Motorsport Images

Le gare storiche

La 24 Ore di Le Mans è una gara ricca di storia, e nel corso degli anni ha visto alcune battaglie titaniche e momenti mozzafiato. Puoi rivivere quei momenti guardando gli highlights delle gare storiche. Motorsport.tv ha gli highlights degli ultimi 70 anni di Le Mans, disponibili on demand.