Glickenhaus: film su Le Mans e ritorno alla 24h del Nürburgring

Terminata purtroppo l'avventura nel FIA World Endurance Championship, per la Glickenhaus è tempo di affrontare nuove sfide. O vecchie, che dir si voglia...

Il team del funambolico patron Jim Glickenhaus si sta preparando per tornare in azione in pista, questa volta con la sua 004C versione GT nelle competizioni che si tengono sul mitico Nordschleife e per la 24h del Nürburgring.

L'impegno nel Mondiale con la 007 LMH aveva richiesto troppe risorse sia a livello economico che di personale, e quindi la presenza alla gara tedesca era stata messa da parte momentaneamente.

Chiusa l'esperienza con le Hypercar è tempo di rimettersi a correre tra le GT, ma il triennio trascorso nella massima serie endurance ha lasciato ricordi indelebili, come la partecipazione alla 24h di Le Mans con storico podio conseguito nel 2022.

Per questo si è scelto di mettere insieme il tutto in una pellicola cinematografica che ha chiamato 'Glickenhaus: The Art Of Racing Le Mans', docu-film diretto da Julian Benedikt e prodotto da Mathis Wilke che verrà mostrato per la prima volta al Berlinale Screening, ossia il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella giornata di giovedì 15 febbraio.

Glickenhaus, The Art Of Racing Le Mans Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus

"Il 2023 segna una tappa storica nel mondo degli sport motoristici che svetta su tutte le altre: il 100° anniversario della 24h di Le Mans, la più antica gara endurance in attività al mondo", si legge nella nota ufficiale.

"Da allora, questa gara affascina e suscita un'autentica passione in tutto il mondo, non solo grazie alle spettacolari esperienze di guida di piloti di livello mondiale e alle leggendarie innovazioni ingegneristiche, ma anche grazie al suo legame indissolubile con i pionieri più audaci e iconici del mondo automobilistico".

"Ben 196 Paesi hanno offerto una copertura TV con 113 milioni di telespettatori che si sono sintonizzati quando le più prestigiose e grandi Case automobilistiche del mondo si sono schierate per competere al più alto livello nella Classe Hypercar. In pista hanno affrontato l'improbabile concorrenza di James "Jim" Glickenhaus e di suo figlio Jesse, che hanno osato inseguire il loro folle sogno e costruire privatamente la propria Hypercar per correre 24 ore.

"Questo cortometraggio racconta l'incredibile storia di come sia fondamentale osare nella vita, sognare in grande come sfavorito e sfidare tutte le probabilità per finire sul podio di Le Mans. Ad uno sguardo più approfondito, ciò diventa meno sorprendente, dato che la Scuderia Cameron Glickenhaus ha costruito la propria reputazione partecipando alle due gare endurance più dure del mondo, la 24h di Le Mans e prima ancora la 24h del Nürburgring".

#706 Glickenhaus Racing LLC SCG SCG 004c: Thomas Mutsch, Felipe Fernandez Laser, Franck Mailleux, Richard Westbrook

Ed in calce al comunicato, ecco poi quello che sarà il momento più atteso, ovvero l'annuncio dei programmi del 2024 sull'Inferno Verde.

"Durante l'incontro Glickenhaus annuncerà il ritorno della SCG e della sua auto da gara 004C al Nürburgring per la NLS1, la Qualification Race di 6h e la 24h del Nürburgring nel 2024".

Appuntamento dunque alla prossima settimana per saperne di più su cosa bolle in pentola in casa Glickenhaus, con la certezza che Jim saprà regalare ulteriori emozioni ai suoi tifosi e tutti gli appassionati del mondo delle corse.