Endurance, il docu-film Porsche su 24h di Le Mans e Nurburgring

Le Mans e Nürburgring-Nordschleife: due delle piste più belle al mondo dove ogni anno si corrono le rispettive gare di 24 ore, grande appuntamento per tutti gli appassionati di corse GT e non solo.

Ma come si preparano e affrontano questi impegni se il calendario li piazza a distanza di una settimana l'uno dall'altro? Questo è ciò che Porsche Motorsport ha cercato di raccontare tramite il docu-film "Endurance", girato nel 2019 dal regista inglese James Routh (lo stesso della serie di Netflix sulla F1, 'Drive To Survive', per intenderci).

Una troupe ha filmato per 25 giorni gli uomini della Casa tedesca, prima di recarsi sul Circuit De La Sarthe per il weekend del 15-16 giugno scorso, per poi trasferirsi sull'Inferno Verde dove 7 giorni più tardi si è svolta una delle corse più ostiche del pianeta.

Tutti i retroscena sono raccontati dai ragazzi di Weissach, capitanati dal Direttore del Motorsport, Pascal Zurlinden, che ha seguito in prima persona i propri uomini.

Fra i piloti impegnati a condurre le 911 GTE e GT3, Kévin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor e Matt Campbell, hanno descritto il turbinio di emozioni che li ha coinvolti nel loro impegno con le vetture gestite dal team ufficiale in Francia con anche quella della Dempsey-Proton Racing, e da Manthey Racing e Frikadelli Racing in Germania una settimana più tardi.

C'è anche un pizzico di Italia in tutto questo grazie all'Ingegnere Luca Massé, che spiega come la squadra si deve muovere per preparare gare così lunghe durante le riunioni prima della partenza (dove non mancano scontri verbali e occhiatacce per differenti pareri), il tipo di strategie e lavori effettuati nel mentre (con relative gioie e delusioni), ma anche di come si tengono i rapporti all'interno di una compagine che deve agire in prima persona e pure in supporto di un team clienti.

Oltre alla qualità delle riprese e immagini proposte, suggestivi sono gli spezzoni dedicati ai protagonisti nella narrazione, che non manca di catturare l'attenzione e la suspence per l'esito finale di entrambe le gare.

In questo periodo di quarantena e restrizioni, Porsche ha quindi scelto di fare un regalo a tutti i fan del motorsport con un film di 90 minuti che ha reso disponibile su YouTube e dal prossimo 3 aprile su Amazon Prime (previa registrazione). Noi lo abbiamo guardato e... non possiamo far altro che augurarvi buona visione!