Emanuele Pirro nominato Grand Marshal della 24h di Le Mans

Emanuele Pirro è stato nominato Grand Marshal della 24h di Le Mans per l'edizione numero 88 che andrà in scena la prossima settimana sul Circuit de la Sarthe.

Il 58enne romano, che in carriera di gare endurance francesi ne ha vinte ben cinque (2000, 2001, 2002, 2006 e 2007) come portacolori di Audi Sport, festeggerà così nel migliore dei modi il 20° anniversario del primo trionfo transalpino aprendo la 24h 2020 poco prima delle 14;30 con un giro sui 13km del tracciato, come prima di lui avevano fatto Hurley Haywood, Jacky Ickx, Mark Webber, Alex Wurz, Tom Kristensen, Allan McNish ed Henri Pescarolo.

"Sono felice di tornare a Le Mans con questo ruolo - ha detto Pirro, che svolge anche quello di Commissario FIA nel GP di F1 - Sarà stupendo essere di nuovo su questo circuito e percorrere in prova le nuove 'Porsche Curves'. Quello è un punto fondamentale perché se non stai attento si può perdere parecchio tempo. Non vedo l'ora di guidare il gruppo lungo il tracciato".

Pierre Fillon, Presidente di ACO, ha aggiunto: "Il ruolo di Grand Marshal come da tradizione spetta ad un grande vincitore di Le Mans che incarna lo spirito di questa gara e della disciplina. Emanuele Pirro è perfetto perché ha trionfato per cinque volte, chiudendo sul podio in 10 occasioni, per cui sarà un vero leader. L'edizione 2020 avrà quindi un Grand Marshal che ha sempre messo tanta energia nelle corse e anche per difendere i piloti".