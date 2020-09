Carlos Tavares darà il via alla 24h di Le Mans 2020

Carlos Tavares è stato incaricato da FIA WEC e ACO di dare il via all'edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans.

Il Capo del Consiglio di Gestione del Gruppo PSA prenderà quindi in mano la bandiera francese e alle 14;30 di sabato 19 settembre la sventolerà al passaggio delle 60 vetture sul rettilineo del Circuit de la Sarthe, dando il via alla gara che verrà terminata alla stessa ora di domenica 20.

"Sono onorato di essere stato nominato starter ufficiale della 24h di Le Mans - ha dichiarato Tavares - Come sapete, sono appassionato di motorsport, auto e tecnologia, e la 24h le unisce tutte e tre. Peugeot tornerà a correre presto e il fatto che io sia qui quest'anno porrà l'attenzione al rientro della nostra Casa nell'endurance nel 2022, con tutta l'azienda che è dietro a questo progetto".

La scelta di Tavares è importante anche in chiave futura, confermando così l'impegno di Peugeot Sport nel rientrare nel Mondiale Endurance e nella categoria prototipi con la sua nuova Hypercar fra un paio d'anni.

"Peugeot ha vinto tre volte l'evento con due diverse tecnologie, ora puntiamo anche al successo dell'era ibrida. Vorrei ringraziare l'Automobile Club de l’Ouest per avermi dato questo privilegio, ma anche i team che competeranno e tutti coloro che fanno parte dell'organizzazione, per l'impegno in questi momenti difficili".

Pierre Fillon, presidente di ACO, ha aggiunto: "Carlos Tavares sottolinea il grande legame e l'unità tra la nostra gara e l'industria del prodotto di serie. Per i Costruttori, la 24h di Le Mans rappresenta un eccezionale banco di prova sotto i riflettori della scena mondiale, con una copertura internazionale garantita e la possibilità di assumere un ruolo di guida nella transizione energetica".

"Peugeot ha già un grande record a Le Mans e il futuro promette altrettanto bene. Ha vinto tre volte con le sue 905 e 908, due auto incredibili. Sono molto grato a Carlos Tavares per aver accettato il nostro invito come starter della gara di quest'anno, che sarà incentrata sull'unità e la vivacità delle corse e dell'automobilismo".