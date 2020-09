ByKOLLES svela la livrea per la 24 Ore di Le Mans 2020

La 24 Ore di Le Mans si avvicina inesorabilmente, sebbene si tenga insolitamente nel mese di settembre a causa della pandemia da COVID-19, che ha costretto gli organizzatori dell'evento a posticipare la gara di 3 mesi.

Oggi il team ByKOLLES ha svelato la livrea che adotteranno i propri prototipi LMP1 all'edizione di quest'anno della celebre Sarthe. La colorazione è semplice: utilizza tre tonalità: il grigio, il nero e il giallo.

Se il griglio fa da sfondo e il nero da rifinitura, il giallo diventa grande protagonista sulle fiancate e sul muso del prototipo formando frecce che, sullo sfondo grigio, risaltano in maniera ancor più evidente.

ByKOLLES si è affidata al designer Mark Antar per creare questa livrea suggestiva. Lo stesso autore ha dichiarato: "Ho creato questa colorazione per celebrare l'identità del brand ByKOLLES. I colori rimangono quelli inconfondibili del team, ma la grafica prende spunto dal nuovo logo per rafforzare la solidità del marchio che competerà alla leggendaria 24 Ore di Le Mans".

Boris Bermes, capo delle operazioni ByKOLLES, ha aggiunto: "Abbiamo collaborato con Mark Antar per creare la livrea del nostro prototipo per il secondo anno consecutivo. L'idea era creare un nuovo look per le nostre vetture. Lui ha colto il nostro meglio e ci ha conferito una livrea stupenda".