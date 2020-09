24h Le Mans: Warm-Up bagnato a Toyota e Ferrari

Circuit de la Sarthe bagnato a Le Mans, dove i piloti hanno potuto girare per 15' di Warm-Up e preparare le ultimissime cose in vista della partenza della 24 Ore, prevista per le 14;30 di oggi.

I tempi non sono stati un gran che significativi, visto il fondo che a tratti si presentava umido, ma che poi col passaggio delle macchine è andato ad asciugarsi.

Sicuramente i primissimi giri percorsi hanno creato non poco scompiglio, fra chi era più guardingo e chi invece ha voluto immediatamente osare con il gas. Risultato ne è stato che per due terzi di sessioni abbiamo visto bandiere gialle esposte, con auto nelle vie di fuga a ripetizione (Van Der Garde, Milesi, Sernagiotto, Fisichella, Lietz, Maris, Thiim, Spengler, Calado, Nielsen, Montoya, Jarvis ed Isaakyan per citarne alcuni in sequenza).

Solo in 33 (su 59) hanno segnato un crono effettivo. Sébastien Buemi e Mike Conway regalano la doppietta alla Toyota con le rispettive TS050 Hybrid #8 e #7 in Classe LMP1: 3'36"639 la prestazione dello svizzero, +2"682 il tempo del britannico nei confronti del compagno di squadra.

Terzo assoluto c'è Giedo Van Der Garde con la Oreca 07-Gibson #29 del Racing Team Nederland, a girare in 3'43"022 e ampiamente davanti a Matthieu Vaxiviere (#31 Panis Racing), con la Eurasia Motorsport che completa la Top5 assoluta grazie a Nick Foster sulla Ligier #35.

Fra le LMGTE Pro il 4'12"476 firmato da James Calado con la Ferrari #51 di AF Corse dà modo all'inglese di tenersi alle spalle le due Porsche di Richard Lietz (#91) e Kevin Estre (#92), mentre in LMGTE Am è Giancarlo Fisichella a svettare al volante della 488 #54 in 4'17"393, seguito a ruota da quelle di Kei Cozzolino (#70 MR Racing/CarGuy) e Nicklas Nielsen (#83 AF Corse)

Alle 13;05 Carlos Tavares, effettuerà un giro di pista con la gloriosa Peugeot 908, poi il Presidente di PSA Group prenderà in mano la bandiera francese per dare ufficialmente il via alla gara 85' dopo.