24h Le Mans, Libere 3: riscatto Rebellion in notturna

Cala il buio su Le Mans e brilla per la prima volta la Rebellion, che svetta nelle Prove Libere 4 della 24h andate in scena dalle 20;00 alle 24;00 di giovedì.

Nel weekend non era ancora capitato che qualcuno scalzasse dalla vetta le Toyota, ma nella sessione notturna ci ha pensato il trio formato da Romain Dumas, Nathanaël Berthon e Louis Deletraz a portare davanti a tutti la R-13 #3 fin dalle prime battute con il 3'19"158 segnato dallo svizzero.

La migliore TS050 Hybrid stavolta è stata la #7 di Kamui Kobayashi, Mike Conway e José María López, seconda a 0"480, con dietro la Rebellion #1 di Norman Nato, Gustavo Menezes e Bruno Senna che ha chiuso terza mettendosi alle spalle la Toyota #8 di Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi e Brendon Hartley di 8 decimi.

Questo è il poker di LMP1 che troviamo nella classifica generale al comando, anche perché la quinta vettura della categoria, la ByKolles, si trova addirittura al 18° posto in seguito all'incidente di cui è stato protagonista Bruno Spengler. Il canadese a circa metà prove è finito contro le barriere a "Tertre Rouge", fortunatamente uscendone illeso e riportando la ENSO CLM P1/01 ai box, ma talmente danneggiata che i suoi colleghi Tom Dillmann ed Oliver Webb non hanno potuto tornare in azione.

In Top5 troviamo quindi i leader della Classe LMP2, Jonathan Hirschi, Tristan Gommendy e Kostantin Tereschenko, per la prima volta nel weekend davanti ai rivali con la Oreca 07-Gibson #30 preparata dal Duqueine Team in 3'28"013.

Il terzetto ha dato quasi 1" alla Oreca #32 della United Autosports condotta da Alex Brundle, William Owen e Job Van Uitert, mentre terzi di categoria ci sono i ragazzi della G-Drive Racing - Jean-Éric Vergne, Roman Rusinov e Mikkel Jensen - i quali portano la Aurus 01-Gibson #26 in Top10.

Nei primi 10 ci sono anche le Oreca di United Autosports (#22 di Filipe Albuquerque, Paul Di Resta e Phil Hanson), Racing Team Nederland (#29 di Nyck De Vries, Giedo Van Der Garde e Frits Van Eerd) e Panis Racing (#31 di Nicolas Jamin, Julien Canal e Matthieu Vaxiviere), seguite da quella #37 della Jackie Chan DC Racing affidata a Gabriel Aubry, Ho Pin Tung e Will Stevens.

Ancora molto arretrata la Dallara P217 #47 della Cetilar Racing che Roberto Lacorte, Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto hanno classificato 21a di categoria.

Anche in questa sessione non sono entrate in pista le due 07-Gibson della Idec Sport, in attesa di un nuovo telaio dopo i gran botti delle Libere 2.

Passando alla Classe LMPGTE Pro, torna al comando la Porsche con la #92 di Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Michael Christensen grazie al tempo di 3'52"177 che consente alla 911 RSR-19 di battere per una manciata di decimi le due Aston Martin Vantage di Harry Tincknell, Alex Lynn e Maxime Martin (#97) e #95 di Richard Westbrook, Nicki Thiim e Marco Sørensen (#95).

La miglior Ferrari è invece quarta a 6 decimi dalla vetta con la 488 #51 della AF Corse che Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra piazzano davanti alla seconda Porsche, la #91 guidata da Richard Lietz, Gimmi Bruni e Frédéric Makowiecki.

Completano la classifica le Ferrari di Risi Competizione (#82 Sébastien Bourdais, Jules Gounon e Olivier Pla), AF Corse (#71 Davide Rigon, Miguel Molina e Sam Bird) e WeatherTech Racing/Scuderia Corsa (#63 Toni Vilander, Cooper MacNeil e Jeff Segal), comunque tutte piuttosto vicine alle rivali visto che le sei auto della categoria sono racchiuse in appena 1"6.

Bagarre serratissima pure in LMGTE Am, dove per la prima volta svetta la Ferrari #70 di MR Racing/Car Guy. Takeshi Kimura, Kei Cozzolino e Vincent Abril chiudono in 3'54"490 gli oltre 13km del Circuit de la Sarthe, con in scia per un solo decimo la Aston Martin Vantage #98 di Augusto Farfus, Paul Dalla Lana e Ross Gunn.

Ottima prova anche per le 488 di Iron Lynx, terza e quinta grazie alla #60 di Paolo Ruberti, Claudio Schiavoni e Sergio Pianezzola, e alla #75 di Rino Matronardi, Matteo Cressoni e Andrea Piccini.

Fra le due vetture del Cavallino c'è la Porsche #88 messa a punto dalla Dempsey Proton Racing con sopra Thomas Preining, Dominique Bastien e Adrein De Leener. Sesta la #77 di Matt Campbell, Christian Ried, Riccardo Pera.

La sessione è stata chiusa con un quarto d'ora d'anticipo per l'incidente della Ferrari #62 griffata Red River Sport: in quel momento al volante della 488 c'era Bonamy Grimes, che alla prima chicane sul rettilieo "Hunaudières" ha perso il controllo impattando violentemente contro le barriere; il britannico non si è fatto nulla, ma con il muretto di gomme da risistemare, la direzione gara ha preferito mandare tutti a letto prima.