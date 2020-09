24h Le Mans, Libere 4: Rebellion e Porsche suonano la sveglia

L'ultima sessione di Prove Libere 4 della 24h di Le Mans va a Rebellion, Porsche e United Autosports al termine di 60' martoriati dalle bandiere gialle, Full Course Yellow e Slow Zone.

Una quantità di errori in così poco tempo che non si era vista nemmeno ieri, cominciata già al primo giro all'uscita dai box, quando Lucas Légeret si è insabbiato alla prima chicane sull'Hunaudières con la Porsche #99 della Dempsey Proton Racing.

Poco dopo è toccato a Richard Heinstand mangiare la polvere a "Mulsanne" con la Ferrari #66 della JMW Motorsport, poi c'è stato anche un bacio al muro da parte della Ligier #11 di Eurointernational condotta da Christophe D'Ansembourg e infine un grossissimo rischio corso da Matevos Isaakyan al volante della Ligier #34 della Inter Europol Competition alla frenata di "Tertre Rouge", andando larghissimo percorrendo tutta la via di fuga lungo il muretto.

La R-13 #1 svetta fra le LMP1 con il 3'21"132 segnato da Norman Nato, Gustavo Menezes e Bruno Senna, tenendosi dietro la Toyota #7, con la ByKolles che è tornata in azione dopo l'incidente di ieri sera.

In LMP2 a comandare sono stati Paul Di Resta, Phil Hanson e Filipe Albuquerque con la loro Oreca #22 in 3'27"185 davanti a G-Drive Racing, Jota Sport e alle due vetture della DragonSpeed USA.

La Porsche #92 di Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Michael Christensen comanda la LMGTE Pro in 3'51"985 con alle spalle le Ferrari #71 e #51 di AF Corse, mentre la 911 RSR-19 del Team Project 1 è prima in LMGTE Am con il 3'53"884 firmato da Matteo Cairoli, Egidio Perfetti e Larry Ten Voorde.

Da segnalare che in LMP2, la Idec Sport ha sistemato le sue Oreca dopo i botti di ieri ed entrambe hanno potuto girare per controllare che tutto fosse a posto. Sulla #17 c'è però una novità, perché i medici non hanno dato l'ok a Dwight Merriman per risalire a bordo della 07-Gibson, sulla quale è stato piazzato all'ultimissimo momento Patrick Pilet.

Il francese è al debutto assoluto in LMP2 e ha avuto il via libera dalla Porsche per affrontare questa imperdibile occasione di correre sul Circuit de la Sarthe con la monoposto del team transalpino, con cui ha percorso i primi km per cominciare a conoscerla.

Ora occhi puntati sulla Hyperpole, nella quale i migliori sei usciti dalle Qualifiche per ogni categoria (5 per la LMP1) andranno all'assalto della Pole Position. Ricordiamo che a disposizione ci sono 30' e i team dovranno scegliere un pilota per il giro veloce, dato che non ci sarà la possibilità di cambiarlo.