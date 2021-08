24h Le Mans, Libere 3: squillo Alpine, volano le Porsche

Squillo della Alpine alla conclusione delle Prove Libere 2 della 24h di Le Mans, con i protagonisti del FIA WEC che hanno calcato i 13,626km del Circuit de la Sarthe preparando le ultime cose per l'assalto alla Hyperpole, dove vedremo i Top6 di ogni categoria emersi dalle Qualifiche di ieri sera.

A 4' dalla fine, la A480-Gibson LMP1 #36 condotta da André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre è balzata al comando con un gran giro in 3'26"594, superando le Toyota GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López e #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley. Successivamente brivido per Lapierre, che si è girato ad "Indianapolis" fermandosi a pochi metri dal muretto, quando ormai le prove erano terminate.

Fra l'altro poco prima, proprio la Toyota #8 era finita a muro nella stessa posizione sbattendo con il posteriore dopo un errore commesso da Nakajima, che di fatto ha impedito di poter tornare in azione, perdendo l'ala posteriore e rovinando il diffusore.

In questa sessione non sono mancate altre interruzioni, con il brivido più grande che l'ha vissuto Dwight Merriman, frenando sullo sporco alla "Chicane Dunlop" perdendo il controllo della sua Oreca #17 e piombando violentemente contro le barriere di destra. Il pilota della Idec Sport è uscito indenne, ma la Direzione Gara ha sventolato la bandiera rossa per sistemare le protezioni.

Sorte pressoché identica per Juan Pablo Montoya, che ha impattato frontalmente nel medesimo punto, uscendo comunque illeso dai rottami della Oreca #21 della DragonSpeed USA, ma con conseguente bandiera rossa.

Un errore commesso da Giedo Van Der Garde a "Mulsanne" ha visto l'alfiere del Racing Team Nederland tamponare con la sua Oreca #29 la LMP2 #48 della Idec Sport, mandando entrambe in testacoda, mentre l'altro pilota olandese, Frits Van Eerd, si è girato alla "Chicane Dunlop" rimanendo piantato nella via di fuga di sinistra.

Problemi per la Oreca #1 della Richard Mille Racing, rimasta ferma a metà tracciato col motore in panne, così come la #30 del Duqueine Team che René Binder si è trovato a fermare all'ingresso della pit-lane causando la Slow Zone.

Infine escursione nella ghiaia con botta al posteriore avuta anche dalla Corvette #63 di Chevrolet Corvette C8.R, #63 di Antonio García nella frenata che porta alle "Porsche Curves", ma lo spagnolo è riuscito a ripartire senza grossi problemi, riguadagnando i box.

Tornando alla classifica dei tempi e completando il discorso della Classe Hypercar, quarta è la Glickenhaus 007 LMH #708 di Franck Mailleux/Olivier Pla/Pipo Derani, mentre la 007 LMH #709 di Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westbrook è quinta del lotto, ma molto più indietro nella graduatoria generale e con meno tornate all'attivo, anche per via di un problema al motore Pipo.

In LMP2 è nuovamente la Oreca 07-Gibson #38 della Jota (Roberto Gonzalez/António Félix Da Costa/Anthony Davidson) a mettere il punto esclamativo nella lista, con il 3'30"213 che beffa ad una manciata di minuti dalla fine le due vetture della United Autosports, con la #22 di Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Fabio Scherer seconda e la #23 di Paul Di Resta/Alex Lynn/Wayne Boyd terza.

Top5 anche per la Panis Racing con la Oreca #65 di Julien Canal/Will Stevens/James Allen, che si tiene dietro le due del Team WRT, #31 di Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi e #41 di Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye.

Buon miglioramento per la Risi Competizione, che termina settimo posto con la Oreca #82 di Ryan Cullen/Oliver Jarvis/Felipe Nasr, precedendo la #21 della DragonSpeed USA (Henrik Hedman/Ben Hanley/Juan Pablo Montoya) che nonostante l'incidente è la migliore dei Pro/Am.

In questa categoria la piazza d'onore la prende la #17 di Idec Sport (Dwight Merriman/Thomas Laurent/Ryan Dalziel) - anch'essa incidentata - con terza la Aurus 01-Gibson #25 della G-Drive Racing affidata a John Falb/Roberto Merhi/Rui Andrade.

In Classe LMGTE Pro c'è la tripletta Porsche, guidata dal 3'48"126 della #92 ufficiale di Neel Jani/Kévin Estre/Michael Christensen, seguita dalla privata #79 della WeatherTech Racing del trio Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor e dalla 'sorellina' #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki.

Più attardate le due Ferrari 488 di AF Corse: stavolta è la #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar ad andare meglio della #52 di Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird, rispettivamente quarta e quinta, con alle spalle la Porsche #72 di Dries Vanthoor/Alvaro Parente/Maxime Martin (HubAuto Racing).

Fanalini di coda della Classe le due Chevrolet Corvette C8.R,#64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims e #63 di Antonio García/Jordan Taylor/Nicky Catsburg.

Anche in Classe LMGTE Am sono le Porsche a volare, con ben quattro 911 a svettare. La migliore è la #88 della Dempsey-Proton Racing (Julien Andlauer/Dominique Bastien/Lance Arnold) in 3'50"167, poi c'è la #56 del Team Project 1 (Matteo Cairoli/Riccardo Pera/Egidio Perfetti), la #77 di Dempsey-Proton Racing per Christian Ried/Jaxon Evans/Matt Campbell e la #99 griffata Proton Competition con sopra Harry Tincknell/Florian Latorre/Vuttikhorn Inthraphuvasak.

Quinta e sesta le due Ferrari di AF Corse nelle mani di François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen (#83) e Francesco Castellacci/Thomas Flohr/Giancarlo Fisichella (#54), inseguite dalla #85 delle Iron Dames Michelle Gatting/Sarah Bovy/Rahel Frey.

Continuano a nascondersi le Aston Martin Vantage: la prima Vantage è solamente 11a del gruppo con Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira (#33 TF Sport), tirandosi dietro la #98 di NorthWest AMR (Paul Dalla Lana/Nicki Thiim/Marcos Gomes). Incidente nel finale invece per la #95 di TF Sport.

Alle ore 21;00 si svolgerà la Hyperpole, con i team che sceglieranno un pilota per macchina per scendere in pista nei 30' a disposizione per giocarsi la Pole Position della 24h.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Prove Libere 3