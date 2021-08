24h Le Mans, Libere 2: doppietta Toyota davanti a Glickenhaus

Le Toyota centrano la doppietta nelle Prove Libere 2 della 24h di Le Mans, con i protagonisti del FIA WEC che hanno calcato i 13,626km del Circuit de la Sarthe al bui.

Al termine delle due ore a disposizione, per la prima volta sale davanti Toyota GR010 Hybrid #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, che con un 3'29"351 batte per 0"387 la #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López, svettando a livello assoluto e in Classe Hypercar.

Rischio per Conway, arrivato lungo a "Mulsanne", ma riuscito a galleggiare sulla ghiaia della via di fuga rientrando ai box successivamente.

Terzo posto per la Glickenhaus 007 LMH #708 di Franck Mailleux/Olivier Pla/Pipo Derani, per la prima volta in Top3 con dietro la Alpine LMP1 A480-Gibson #36 condotta da André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre, mentre la 007 LMH #709 di Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westbrook completa la Top5 generale, anche se ad 1"7 dalla vetta.

In LMP2 continua l'ottima stato di forma della Oreca 07-Gibson #38 della Jota (Roberto Gonzalez/António Félix Da Costa/Anthony Davidson), che realizza il 3'32"390 che significa anche sesto tempo assoluto.

Il secondo crono lo firmano invece Esteban Garcia/Loïc Duval/Norman Nato con la Oreca #70 del RealTeam Racing/TDS, primeggiando anche fra i Pro/Am, tenendosi alle spalle la Oreca #22 di Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Fabio Scherer (United Autosports) e la Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing affidata a Franco Colapinto/Roman Rusinov/Nyck De Vries.

In Top10 generale c'è anche la Oreca #21 della DragonSpeed USA (Henrik Hedman/Ben Hanley/Juan Pablo Montoya), seconda in Pro/Am, con il terzo piazzamento che invece va alla High Class Racing (#20 Dennis Andersen/Ricky Taylor/Marco Sorensen), seppur più arretratata rispetto ai colleghi LMP2.

In Classe LMGTE Pro il riferimento di 3'49"018 lo stabiliscono i portacolori della WeatherTech Racing, con la Porsche 911 RSR-19 #79 del trio Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor che fa meglio della ufficiale #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki per ben 0"9.

Terza in scia la Ferrari 488 #52 della AF Corse con Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird, incappata con il brasiliano in un fuori pista a "Mulsanne" con gomma anteriore destra saltata e carrozzeria danneggiata; in questo caso i detriti sparsi hanno portato alla bandiera rossa per consentire la pulizia del tracciato.

Neel Jani/Kévin Estre/Michael Christensen sono quarti sulla Porsche #92, seguiti dalla #72 di Dries Vanthoor/Alvaro Parente/Maxime Martin (HubAuto Racing) e dalla Ferrari #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar (AF Corse).

Fanalini di coda le due Chevrolet Corvette C8.R, #63 di Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg e #64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims.

Anche in Classe LMGTE Am c'è una Porsche al comando, grazie al 3'51"452 ottenuto dalla #88 della Dempsey-Proton Racing (Julien Andlauer/Dominique Bastien/Lance Arnold), mezzo secondo più rapida della Ferrari #388 di Rinaldi Racing (Pierre Ehret/Christian Hook/Jeroen Bleekemolen).

Seguono le Porsche #56 del Team Project 1 (Matteo Cairoli/Riccardo Pera/Egidio Perfetti) e #18 di Absolute Racing (Andrew Haryanto/Alessio Picariello/Marco Seefried, e la Ferrari #55 di Spirit of Race (Dane Cameron/David Perel/Matt Griffin), oltre alla Aston Martin Vantage #98 di NorthWest AMR (Paul Dalla Lana/Nicki Thiim/Marcos Gomes).

La sessione è stata chiusa in anticipo di una manciata di minuti quando Robby Foley ha perso il controllo della Porsche #46 del Team Project 1 a "Tertre Rouge" sbattendo contro le barriere e rimanendo ferma in traiettoria.

Da segnalare anche un problema accusato da Patrick Kelly sulla Oreca #24 di PR1 Motorsports Mathiasen.

In grassetto i nomi dei piloti autori del giro più veloce.