24h Le Mans, Libere 1: doppiette per Toyota e Aston Martin

Le Toyota cominciano a fare la voce grossa già dalle prime prove libere della 24h di Le Mans, con le TS050 Hybrid che concludono in prima e seconda posizione assoluta dopo 3h di azione sul Circuit de la Sarthe.

La sessione è andata in scena sotto un bel sole, con qualche bandiera gialla esposta nell'arco dei 180' e una sola interruzione provocata dall'uscita di pista da parte di Steve Brooks con la Porsche #89 del Team Project 1.

Per il resto, le LMP1 giapponesi hanno pressoché dominato la scena: negli ultimi secondi, Kazuki Nakajima ha portato la monoposto #8 (condivisa con Sébastien Buemi e Brendon Hartley) al comando in 3'21"656, precedendo per 0"334 la #7 del trio Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez.

Come previsto, le Rebellion hanno sofferto maggiormente, seppur Norman Nato, Gustavo Menezes e Bruno Senna abbiano concluso al terzo posto sulla loro R-13 #1 con la quale si stanno giocando ancora il titolo del FIA WEC, accusando un ritardo di 1"499, che comunque è più contenuto dei 3"560 che hanno preso i loro compagni di squadra Romain Dumas, Nathanael Berthon e Louis Déletraz con la #3.

In casa ByKolles c'è invece il quinto crono segnato da Tom Dillmann, Oliver Webb e Bruno Spengler al rientro a Le Mans con la ENSO CLM P1-01 #4, ma ad oltre 6" dalla vetta, incalzati per altro dai leader della Classe LMP2, ossia i ragazzi della High Class Racing - Mark Patterson, Kenta Yamashita e Anders Fjordbach - la cui Oreca 07-Gibson #33 in categoria ha preceduto quella del Racing Team Nederland #29 condotta da Nyck De Vries, Giedo Van Der Garde e Frits Van Eerd.

Terzo posto LMP2 per JOTA Sport con la Oreca #38 di Antonio-Felix Da Costa, Roberto Gonzalez ed Anthony Davidson. Più attardati i portacolori di Cetilar Racing, visto che Roberto Lacorte, Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto terminano al 22° posto in Classe con la Dallara #47.

Passando alla categoria LMGTE-Pro, si registra la doppietta Aston Martin grazie al 3'53"930 segnato dalla Vantage #97 di Harry Tincknell, Alex Lynn e Maxime Martin, i quali hanno alle spalle per 1"062 i colleghi Richard Westbrook, Nicki Thiim e Marco Sorensen sulla #95.

La Top5 di categoria annovera tutte e tre le Ferrari 488, con la #51 (Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra) e la #71 (Miguel Molina, Davide Rigon e Sam Bird) di AF Corse che si tengono dietro la #82 di Risi Competizione (Olivier Pla, Sébastien Bourdais, Jules Gounon), segnalando anche che il sesto posto va alla 488 di WeatherTech Racing/Scuderia Corsa con Toni Vilander, Cooper MacNeil e Jeff Segal.

Viene da pensare che le Porsche si siano un po' nascoste, poiché Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Michael Christensen (#92) ottengono solamente il settimo posto, e fanalini di coda troviamo Richard Lietz, Gimmi Bruni e Frédéric Mackoviecki (#91) a più di 3" dal leader.

Infine Aston Martin regina anche in LMGTE-Am con la Vantage #98 di Ross Gunn, Paul Dalla Lana ed Augusto Farfus, che firmano il 3'55"484 che gli consente di tenersi alle spalle le Ferrari di Hub Auto Racing (Morris Chen, om Blomqvist e Marcos Gomes) e MR Racing/Car Guy (Kei Cozzolino, Takeshi Kimura e Vincent Abril), questi ultimi a lungo in vetta prima di essere superati nella mezz'ora finale.