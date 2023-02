24h di Le Mans | La Classe Idrogeno verrà spostata a dopo il 2026

Carica lettore audio

L'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore dell'evento, ha istituito nel 2017 un gruppo di lavoro per una categoria a zero emissioni e aveva puntato a un lancio nel 2024 dopo aver rivelato i piani di Red Bull Advanced Technologies e Oreca per la progettazione di un telaio concept.

GreenGT, che ha collaborato con l'ACO per sviluppare una LMP3 alimentata a idrogeno che ha ottenuto tempi paragonabili a quelli delle macchine GT3 nella Michelin Le Mans Cup, ha contribuito ai requisiti specifici della tecnologia, coi serbatoi di idrogeno forniti da Plastic Omnium.

Ma i ritardi causati dalla pandemia COVID-19 e il desiderio di garantire che le auto a idrogeno siano veramente competitive prima di essere introdotte nella gara di durata più famosa in tutto il mondo hanno fatto sì che il progetto fosse già posticipato di un anno prima dell'ultima decisione di rinviare al 2026.

H24 Photo by: Eric Le Galliot

Il consulente per l'idrogeno dell'ACO, Bernard Niclot, ha dichiarato a Motorsport.com: "Non credo che avremo la categoria nel 2025, ormai è tardi. È molto più probabile per il 2026. Eventualmente per il 2025 potremmo avere una vettura nel Garage 56, ma non è ancora stato deciso.I motivi di questo ritardo sono due. Il primo è ovviamente la situazione del COVID che ha ritardato tutto, soprattutto le auto a idrogeno".

"Abbiamo visto con il programma GreenGT - MissionH24 che alcuni componenti erano molto difficili da ottenere in tempi normali, ma con COVID è stato ancora più complicato, quindi è difficile per i costruttori o chiunque altro gestire o mettere in piedi un programma di sviluppo in queste condizioni".

"In secondo luogo, crediamo davvero che un'auto a idrogeno possa essere competitiva a Le Mans contro quelle a benzina, ma è molto impegnativo. Riteniamo che sia fattibile, lo studio Red Bull Advanced Technology ha dimostrato chiaramente che l'obiettivo delle prestazioni è raggiungibile, ma dall'altra parte non è facile".

"Per il momento abbiamo una documentazione con un bello studio, ma poi bisogna dimostrarlo in pista e sappiamo tutti che dall'ingegneria alla pista ci sono delle differenze. È chiaro che non è facile per nessuno costruire un'auto del genere ed essere sicuri di essere competitivi. E i costruttori che vogliono entrare in questa categoria, in qualche modo si assumono dei rischi".

"Può essere molto gratificante per loro perché possono essere i primi, ma devono svilupparla con attenzione ed essere sicuri di ciò che fanno e questo richiede tempo, quindi è un'altra ragione per cui il programma verrà spostato più avanti".

Tuttavia, Niclot non ritiene che lo sviluppo sia preoccupante, in quanto significa che le auto a idrogeno non competono per l'attenzione con le Case che entrano nella Classe Hypercar.

L'anno prossimo Alpine, BMW e Lamborghini si uniranno ai nuovi arrivati del 2023, Ferrari, Porsche e Cadillac.

Voiture MissionH24 retouche circuit v9_reframed

"Alla fine si tratta di una buona notizia per concentrare l'attenzione sulle gare di durata e il programma H24 non può che trarne vantaggio. Nel frattempo, credo che la coesistenza con le Hypercar sarà più facile nel '26 e nel '27 rispetto al '24, che è più o meno l'anno in cui le Hypercar saranno davvero sotto i riflettori. Sarebbe stato difficile nel frattempo introdurre questa categoria a idrogeno, quindi alla fine questo ritardo non è un grosso problema".

I regolamenti della categoria saranno redatti quest'anno, in attesa di ulteriori discussioni con i costruttori, e la prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà alla fine del mese.

"Sappiamo cosa vogliamo fare. Abbiamo una visione chiara di ciò che è fattibile, di ciò che è possibile e di come dovremmo orientare i regolamenti, ma non sono scritti nero su bianco. Dobbiamo farlo ed è un lavoro che affronteremo quest'anno con i costruttori per avere qualcosa che si adatti alle esigenze della categoria e che risponda ai requisiti di ciò che i costruttori vorrebbero avere e mostrare".