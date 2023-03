24h Le Mans | Button: "Camaro pazzesca, solo un guaio a Sebring"

Carica lettore audio

E' un Jenson Button sempre più euforico quello che si sta preparando per correre la 24h di Le Mans con la Chevrolet NASCAR della Hendrick Motorsports/Garage 56.

Il britannico, che ha annunciato anche l'esordio nella serie americana per il round di Austin con una Mustang, è recentemente stato a Sebring per i test con la Camaro ZL1 modificata che sul Circuit de la Sarthe condividerà con Jimmie Johnson e Mike Rockenfeller.

La prova endurance è andata anche meglio del previsto e lo stesso Campione di F1 2009 si mostra sempre più motivato in vista dell'appuntamento del 10-11 giugno in Francia per quello che è anche il quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Jenson Button Photo by: James Gilbert / Getty Images

"Durante i test endurance si verificano sempre dei contrattempi, ma abbiamo fatto una prova di 24 ore a Sebring e abbiamo avuto un solo problema; a parte questo tutto è filato liscio. Le NASCAR Cup sono costruite in modo molto robusto e mi ha stupito l'affidabilità della vettura dopo 24 ore", ha sottolineato Button in una tavola rotonda giornalistica alla quale ha preso parte Motorsport.com.

"Si tratta di una grande sfida per tutti, ma vedere che l'auto è riuscita a fare 24 ore con un solo problema è davvero impressionante e credo che dimostri la forza delle NASCAR Cup e di quello che stanno facendo questi ragazzi. Hanno capito cosa fare per renderla affidabile per quattro ore, ma non si aspettavano che potesse durare 24 ore".

L'inglese aveva già evidenziato quanto le caratteristiche del mezzo l'avessero subito 'stuzzicato' quando era stato invitato a vedere un test qualche mese fa. Tutto ciò, secondo lui, verrà sicuramente apprezzato anche dagli appassionati durante l'edizione del Centenario di Le Mans.

"Le NASCAR Cup hanno un suono pazzesco, il motore V8 è semplicemente meraviglioso e credo che questo sia ciò che lascerà tutti a bocca aperta. Sarà sicuramente il preferito dai fan a Le Mans e porterà molto più interesse alla NASCAR. Così come sono sicuro che le gare fatte da me, Kimi Raikkonen e Jordan Taylor porteranno altri fan a questo sport. Sono tutte cose grandiose per la NASCAR e spero davvero che continui ad accrescerne l'interesse perché è davvero uno spettacolo speciale".

"Sicuramente ai tifosi piacerà la Camaro, assomiglia a una vettura Cup con alcune appendici aerodinamiche. Non abbiamo messo un'ala posteriore sulla vettura perché non vogliamo che abbia un aspetto così diverso da quello dell'attuale Cup. Ma devo dire che non ha le stesse prestazioni, questa ha molta più potenza,leggerezza e deportanza, tonnellate di carico aerodinamico in più. Su una pista normale è più veloce di circa 8-10 secondi al giro".

Jenson Button Photo by: Garage 56

Molto soddisfatto anche Chad Knaus, responsabile di Hendrick Motorsports, che in una intervista con SiriusXM NASCAR Radio ha approfondito come sono andati i test di Sebring.

"È andato tutto piuttosto bene, abbiamo solo avuto un breve stop a causa di un principio d'incendio su una gomma, per cui abbiamo dovuto riparare alcuni danni. Ci sono volute un paio d'ore. Inoltre si è verificato qualche problema con l'avviamento, quindi abbiamo lavorato su questo aspetto per un paio di volte nel corso della notte", spiega Knaus.

"Abbiamo cambiato i freni e fatto un paio di altre piccole cose. In totale abbiamo trascorso 23 ore in pista, un tempo davvero straordinario. Ma è ovvio che si vuole sapere cosa non funziona prima di arrivare alla gara e devo dire che abbiamo capito molte cose, mettendole in pratica sulla vettura col telaio #2".

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

"Continueremo così, abbiamo almeno altri due test, uno ad Austin e un altro a Sebring prima di andare a Le Mans. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli, è questo l'aspetto su cui facciamo ottimamente tutto al momento e speriamo di essere in una buona posizione. Se alzaste il cofano e vedeste il telaio e i componenti delle sospensioni, si direbbe che questa è una vera e propria NASCAR Cup. Ma nell'abitacolo ci sono molti miglioramenti elettrici: volante, paddle del cambio, centraline e tanto altro".

"Ci sono cavi che vanno dappertutto e altre cose del genere. Ci sono un sacco di oggetti per la raccolta dei dati, ma il telaio è praticamente identico dal punto di vista estetico. Per le sospensioni usiamo gli stessi quadrilateri, lo stesso albero di trasmissione, semiasse, cambio e molte cose che sono molto simili a quelle della Cup".

"È sicuramente una grande avventura, ma con l'aiuto di tutti i collaboratori di GM, NASCAR, Goodyear e coloro che Rick Hendrick ha coinvolto in questo progetto, è grandioso. Ne sono molto orgoglioso e non vedo l'ora di portarla a Le Mans per vedere come si comporta. Possiamo fare test tutto il giorno e tutta la notte, continuare a lavorare sui pezzi, ma la prova del nove sarà quando saremo in Francia".