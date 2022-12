24h di Le Mans | Tutto esaurito per l'edizione del Centenario! ACO ha annunciato che per la gara del 10-11 giugno sul Circuit de la Sarthe non ci sono più biglietti a disposizione, mentre restano pochi posti per vedere Prove Libere e Qualifiche. In vista un nuovo record di presenze che batterà quello che resisteva dal giugno 2015.

Di: Francesco Corghi , Journalist

Si registra già il tutto esaurito per la 24h di Le Mans del 2023, edizione del Centenario che la classica endurance francese festeggia fra 7 mesi. La vendita dei biglietti era partita il 21 di ottobre, dunque con larghissimo anticipo, e l'Automobile Club De L'Ouest aveva offerto anche pacchetti e sconti particolari per invogliare subito la gente ad acquistare il tagliando ed essere presenti il fine settimana del 10-11 giugno. Detto, fatto. In appena due mesi sono stati letteralmente polverizzati gli accessi per la gara in ogni ordine di posto e restano solamente alcuni ingressi per le Prove Libere, Qualifiche ed Hyperpole di mercoledì, giovedì e venerdì. Ma per la gara valida come quarto evento del FIA World Endurance Championship, ormai nulla da fare e alle ore 16;00 di sabato 10 giugno le tribune e i prati saranno stipati di spettatori, stabilendo sicuramente un nuovo record che batterà le 263.500 presenze registrate nel 2015. Una ulteriore conferma che l'evento francese e la massima serie endurance saranno sempre più da seguire con attenzione, specialmente per le lotte a livello assoluto tra le Hypercar di Ferrari, Toyota, Peugeot e Glickenhaus (più Isotta Fraschini e Vanwall se saranno pronte) e le LMDh di Cadillac e Porsche.

Trofeo del Centenario della 24h di Le Mans Photo by: ACO