24h di Le Mans | TF aggiunge Gamble e Vanthoor alla sua Oreca

Carica lettore audio

In vista della 24h di Le Mans la TF Sport e il Racing Team Turkey hanno finalizzato l'equipaggio della loro Oreca che schiereranno in Classe LMP2 in quello che è il quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2023.

La squadra anglo-turca ha beneficiato dell'invito da parte dell'Automobile Club de l'Ouest per partecipare all'edizione del Centenario e sulla 07-Gibson #923 iscritta alla categoria PRO/AM saliranno a bordo il già annunciato Salih Yoluç al quale si aggiungeranno Tom Gamble, recentemente entrato a far parte dei piloti ufficiali McLaren GT, e Dries Vanthoor, Campione GTWC e portacolori di BMW, pronto a farsi le ossa in vista dell'arrivo della M Hybrid V8 LMDh l'anno prossimo.

"Questa è una sfida molto emozionante per noi, l'opportunità di correre a Le Mans è straordinaria. Anche se è la prima volta che schieriamo una LMP2 alla 24h, speriamo di utilizzare alcune delle conoscenze acquisite in GTE che ci hanno portato al successo a Le Mans", ha commentato Tom Ferrier, Direttore di TF Sport.

"Salih ha dimostrato più volte di essere uno dei più forti, se non il più forte pilota Bronze, e con Dries e Tom sento che abbiamo una grande possibilità di lottare per la vittoria di Classe".

#32 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT: Charles Weerts, Dries Vanthoor Photo by: SRO

Yoluç aggiunge: "Sono molto felice di dare il benvenuto nel team a Dries e Tom. Questo è un anno molto importante per la Turchia, in quanto è il centenario della nostra Repubblica e abbiamo una formazione adeguata per questa ricorrenza importante. L'unico obiettivo è ottenere un buon risultato complessivo e la vittoria di Classe".

Contento anche Gamble: "Sono davvero entusiasta di tornare a Le Mans e di unirmi al Racing Team Turkey per la prima volta. Credo che con i miei compagni di squadra, Salih e Dries, che hanno ottenuto risultati fantastici nelle ultime stagioni, abbiamo una grande possibilità di portare a casa la vittoria nella categoria PRO/AM e di ottenere un buon risultato complessivo in LMP2. Vorrei ringraziare il team per l'incredibile opportunità e anche la McLaren per avermi permesso di partecipare. Non vedo l'ora di iniziare!".

Vanthoor chiosa: "Sono felice di tornare a Le Mans anche quest'anno per lottare per la vittoria in LMP2 con Salih e Tom, pensiamo di avere una formazione forte e con TF Sport credo che ci siano buone possibilità di lottare per un bel risultato! Vorrei anche ringraziare BMW per avermi permesso di partecipare a questa gara!".