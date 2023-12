24h di Le Mans | Safety Car: tolto il 'Drop Back' nella procedura

L'organizzazione della prossima 24h di Le Mans è già partita e nonostante manchino ancora sette mesi, c'è già una prima stesura del nuovo regolamento che verrà adottato per l'edizione 2024.

Di base si utilizzano le norme del FIA World Endurance Championship, con l'aggiunta della Classe LMP2 per la gara francese, e dalla pubblicazione del documento ufficiale emesso da FIA e Automobile Club de l'Ouest c'è già una prima novità importante.

Rispetto allo scorso anno, viene semplificata la procedura della Safety Car togliendo il 'Drop Back', ovvero la suddivisione nelle tre categorie alla ripartenza. Nel 2023 era stata modificata l'intera regola, con le tre SC - A, B e C - che entravano sempre in altrettanti punti distinti del tracciato quando il direttore di gara lo riteneva opportuno.

La stessa cosa si ripeterà anche l'anno prossimo e, una volta che le condizioni lo consentiranno, si procederà sempre con il 'Merging behind one Safety Car' (punto 14.6.4 del regolamento), ovvero come descritto di seguito:

- L'ingresso in corsia box verrà chiuso.

- La Safety Car B e la Safety Car C accenderanno le loro luci verdi, quindi le vetture posizionate dietro la Safety Car B e la Safety Car C sorpasseranno le rispettive Safety Car e proseguiranno il più rapidamente possibile senza compromettere la sicurezza e senza superarsi tra loro, fino a raggiungere la linea dietro la Safety Car A.

Photo by: JEP / Motorsport Images Porsche Safety Car

Da questo momento, e fino al termine della procedura di Safety Car, ogni vettura che entra ai box deve preventivamente informare la Direzione Gara tramite il sistema di messaggistica ufficiale. Qualsiasi auto che lo faccia dopo che il Direttore di Gara avrà dichiarato l'incidente risolto dando il via al raggruppamento, sarà autorizzata solo nel caso in cui debba sostituire pneumatici danneggiati e riparare danni relativi, o la carrozzeria che presentano un evidente rischio per la sicurezza.

Successivamente subentra la terza fase, ovvero quella del 'Pass-Around', che dà modo alle auto che si trovano dietro alla SC e davanti al leader della propria categoria di 'sdoppiarsi'; qui la macchina di sicurezza A accenderà le luci verdi e il gruppo si sposterà sulla sinistra per consentire ai doppiati di superare dal lato destro la fila e la Safety Car, procedendo sempre nel medesimo ordine e senza scaldare le gomme, percorrendo il più velocemente possibile la pista e sempre in sicurezza per riaccordarsi alla truppa.

L'idoneità per effettuare il Pass Around sarà stabilita in base alla classifica stilata dopo l'ultimo passaggio nell'Intermedio 1, prima del messaggio del Direttore di Gara "Prepararsi per il Pass Around". Se il leader della categoria si trova nella corsia box nel momento in cui appare il suddetto messaggio sui monitor del cronometraggio, allora l'idoneità si baserà sulla vettura successiva di Classe che si trovava fisicamente dietro al leader in pista nell'ordine.

E qui ecco la novità per il 2024, ovvero la cancellazione della fase di raggrupamento delle categorie con il 'Drop Back'. Nel 2023 si tornava a spostarsi su un lato per consentire il passaggio delle auto di Classe superiore, dividendo quindi Hypercar, LMP2 e GT.

L'intera procedura allungava enormemente le operazioni ed era stata criticata aspramente da diversi addetti ai lavori; fra l'altro nell'edizione del Centenario, dove non sono mancati incidenti e problematiche specialmente nelle prime fasi anche per via del meteo, nel computo generale si erano perse ben 3h di gara dietro alla Safety Car.

Sicuramente l'eliminazione del 'Drop Back' è un primo passo avanti nel tornare... indietro a come si effettuavano le operazioni un tempo, garantendo ugualmente spettacolo e una classifica più corta. Resta ora da capire come verrà accolta questa modifica da piloti e team, che ora si ritroveranno a partire in mezzo al traffico delle categorie. Ma chiaramente c'è ancora tempo per discuterne.

Come già noto da alcune settimane, si riparlerà infine della possibilità di pre-riscaldare le gomme; attualmente le regole di Le Mans non lo prevedono, ma i Costruttori si sono già riuniti con FIA e ACO, e pare che la soluzione verrà reintrodotta anche il prossimo anno, così come visto nel giugno scorso, ma solo sul Circuit de la Sarthe.

24h DI LE MANS - Regolamento 2024