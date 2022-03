24h di Le Mans | Riaperte per due giorni le iscrizioni al 2022 ACO e WEC hanno scelto di dare la possibilità fino alle 15;00 di mercoledì 9 marzo a team e piloti di inviare le proprie candidature, dopo che la guerra in Ucraina e le decisioni della FIA hanno provocato alcuni ritiri, come G-Drive. Glickenhaus mette a disposizione una terza 007 LMH.

L'Automobile Club de l'Ouest ha riaperto brevemente le iscrizioni per la 24h di Le Mans del 2022. Ad una settimana dal rinvio della pubblicazione degli iscritti alla 90a edizione che si terrà sul Circuit de la Sarthe l'11-12 giugno, viene data un'altra possibilità a chi nel frattempo volesse inviare una candidatura. Gli organizzatori francesi e il FIA World Endurance Championship si sono trovati nella situazione di dover riempire i 'buchi' lasciati da chi è coinvolto nella spiacevole vicenda Russia-Bielorussia-Ucraina. A tal proposito, oggi la G-Drive Racing ha ritirato le sue vetture dal Mondiale Endurance e dalla gara transalpina, mancanze che si aggiungono all'assenza delle due nuove Peugeot 9X8 Hypercar ancora prive di omologazione. Dunque dalle ore 15;00 di oggi e fino alle 15;00 di mercoledì 9 marzo, team e piloti potranno compilare e mandare al comitato di selezione le documentazioni necessarie. "La 90a edizione della 24h di Le Mans – terzo round del FIA World Endurance Championship – si svolgerà l'11–12 giugno 2022. La lista delle 62 macchine e degli invitati a competere all'evento, che avrebbe dovuto essere pubblicata la settimana scorsa, verrà resa nota più avanti", spiega la nota ufficiale. "Le recenti misure adottate dai governi internazionali dello sport a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno colpito anche team e piloti del motorsport". "Il Comitato di Selezione ha quindi deciso di invitare chi volesse mandare una nuova documentazione per la gara del 2022, a farlo per un periodo limitato di 48 ore". "I candidati devono depositare le loro domande nella forma dovuta e in conformità alle condizioni richieste a partire dalle 15;00 di lunedì 7 marzo fino alle 15;00 di mercoledì 9 marzo". Intanto c'è già chi si è messo avanti: la Glickenhaus ha annunciato che se qualcuno vorrà, c'è una terza 007 LMH a disposizione.