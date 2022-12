24h di Le Mans | Presentato il programma del Centenario 2023

Carica lettore audio

La 24h di Le Mans si appresta a festeggiare l'edizione del Centenario e il programma per la gara del 2023 è già stato stilato.

In una conferenza stampa andata in scena sul Circuit de la Sarthe mercoledì, gli uomini dell'Automobile Club de l’Ouest hanno illustrato quello che sarà l'elenco delle attività in pista e fuori per l'evento del 10-11 giugno prossimi.

Quello che sarà il quarto round del FIA World Endurance Championship partirà ufficialmente alle ore 16;00 di sabato 10 giugno, per concludersi alla medesima ora della domenica.

I biglietti sono già in vendita da alcune settimane, ma adesso sono ufficiali anche tutte le tappe che porteranno allo sventolio della bandiera verde per la battaglia in pista, a cominciare da una decina di giorni prima, quando aprirà il museo con le oltre 60 auto esposte che hanno reso celebre questa mitica corsa negli anni passati.

Venerdì 2 e sabato 3 giugno è il momento delle Verifiche Tecniche nel centro città e di una serata di lancio della manifestazione celebrando tutti gli addetti ai lavori e sfilando per Avenue du Général Leclerc, poi spazio ai Test pre-gara che si terranno alla domenica.

Lunedì giorno di pausa, mentre martedì il tracciato di 13,626km apre per il pubblico, che avrà l'occasione di vedere i box e farsi firmare autografi dai piloti protagonisti, oltre che vedere i meccanici in azione nelle prove di pit-stop.

Mercoledì 7 giugno si comincia a fare sul serio perché, oltre alle gare di supporto di Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge e Road to Le Mans, è il momento delle Prove Libere 1 e delle Qualifiche serali che determineranno gli 8 team delle Classi Hypercar, LMP2 e LMGTE AM che andranno a giocarsi la Hyperpole nella giornata di giovedì, dove sono in programma anche ulteriori sessioni di Libere.

Venerdì sosta per chi corre la 24h, ma spazio alle altre attività delle serie di supporto, sfilate, aste di RM Sotheby's, passeggiate lungo il circuito e concerti.

Si giungerà quindi al sabato mattina, dove dopo il Warm-Up partirà il conto alla rovescia per il via di una gara che avrà ancor di più un valore storico.

"La 24 Ore di Le Mans si appresta a celebrare 100 anni di gare endurance, innovazione ed entusiasmo. Ogni anno, centinaia di migliaia di persone si radunano sul circuito per immergersi nell'atmosfera unica dell'evento", ha commentato Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest.

"La gara è profondamente radicata nelle comunità locali, le cui strade e i cui punti di riferimento sono conosciuti in tutto il mondo. L'Automobile Club de l'Ouest si sta impegnando al massimo per offrire agli spettatori un'esperienza eccezionale, unica nella vita".

Christelle Morançais, Presidente del Consiglio regionale dei Paesi della Loira, ha aggiunto: "La 24 Ore di Le Mans è famosa in tutto il mondo, cosa di cui il Consiglio regionale è molto orgoglioso. Questa primavera, i cittadini del Pays de la Loire potranno partecipare alle celebrazioni del centenario grazie agli eventi organizzati in tutta la regione come una mostra su Michel Vaillant all'Hôtel de Région, una mostra sulle persone che lavorano dietro le quinte nelle principali stazioni ferroviarie e l'arrivo della gara ciclistica Région Pays de la Loire Tour sulla pista Bugatti il 7 aprile".

"Vorrei ringraziare l'ACO e i comuni di Le Mans e La Sarthe per il loro impegno. A Le Mans, il mondo è testimone delle grandi cose che le popolazioni locali possono fare quando si uniscono per lavorare per cause comuni: sport, cultura e innovazione tecnologica".

Dominique Le Mèner, Presidente del consiglio dipartimentale della Sarthe, commenta: "La 24 Ore di Le Mans riunisce le persone da cento anni. L'evento attira centinaia di migliaia di spettatori ogni volta. È un banco di prova per l'innovazione e un'eccellente vetrina per La Sarthe, con una serie di ripercussioni economiche. Questo magnifico evento riunisce la popolazione locale e ci riempie di orgoglio. Il Comune organizzerà eventi gratuiti, aperti a tutti, in tutto il dipartimento".

"Le celebrazioni del centenario si svolgeranno sotto forma di sessioni di autografi per gli autisti, proiezioni di film, mostre, conferenze nelle scuole e conferenze pubbliche. Inoltre, avremo il nostro consueto stand in Place de la République durante le sessioni di verifiche tecniche. Sono lieto che il Comune abbia contribuito a tre ambiziosi progetti di miglioramento delle infrastrutture del circuito, che contribuiscono a pubblicizzare la gara e a garantire il comfort degli spettatori".

Stéphane Le Foll, sindaco di Le Mans, chiosa: "La 24 Ore di Le Mans del Centenario è una gara altamente simbolica per la città, patria dei pionieri dell'automobilismo e dell'aviazione, Le Mans vanta un ricco patrimonio industriale e si è guadagnata una reputazione di eccellenza nello sport e nella cultura, per cui è famosa in tutto il mondo".

"Il Centenario della 24 Ore di Le Mans sarà l'occasione per celebrare la comunità, unendo gli appassionati di sport motoristici con la popolazione locale in festeggiamenti che avranno eco in lungo e in largo. Siamo lieti di accogliere centinaia di migliaia di persone nella nostra città per l'evento. Le Mans Métropole e il consiglio comunale faranno la loro parte per il successo dell'evento, insieme all'ACO e agli altri consigli locali".