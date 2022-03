24h di Le Mans | Niente terza Glickenhaus nel 2022, forse nel '23

Carica lettore audio

Non ci sarà una terza Glickenhaus nella Classe Hypercar alla 24h di Le Mans di quest'anno.

Dopo la riapertura delle iscrizioni (con termine le ore 15;00 di oggi) da parte dell'Automobile Club de l'Ouest, la squadra americana aveva mostrato la possibilità ad un eventuale cliente di poter presenziare al terzo round stagionale del FIA World Endurance Championship.

Nonostante siano arrivate delle offerte, alla fine il team di Jim Glickenhaus ha dovuto rinunciare all'idea perché il tempo a disposizione per costruire un'altra 007 LMH in tempo per l'evento dell'11-12 giugno non c'è materialmente.

Di contro, è avvenuto un rilancio della proposta per il 2023, specificando che una vettura per dare l'assalto al successo assoluto sul Circuit de la Sarthe costa 2,5 milioni di euro, ai quali ne vanno aggiunti altri 2 per i ricambi, con assistenza garantita in loco da parte della squadra.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Romain Dumas Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

"Come molti di voi sapranno, avevamo offerto una terza Glickenhaus 007 LMH per Le Mans 2022 e abbiamo ricevuto offerte interessanti e serie da diverse squadre qualificate", spiega la nota ufficiale emessa dalla scuderia a Stelle e Strisce.

"Purtroppo con sole 48 ore di tempo per perfezionare l'iscrizione e le difficoltà nel costruire un'altra 007 LMH in tempo per le prove e la gara di giugno, ciò non è stato più possibile".

"Vogliamo però dare a tutti un po' più di tempo, dunque vi offriamo una 007 LMH e una 007S per il 2023. Le condizioni per la Hypercar sono che bisogna iscriversi a tutta la stagione del FIA WEC".

Come citato, viene offerta anche la Glickenhaus 007S, che è il modello stradale di riferimento della Hypercar. Il suo costo è di 2,87 milioni di dollari.

"Abbiamo iniziato a costruire le nostre 007S, modello limitato a 24 esemplari (numero reale che non crescerà a 40 per poi diventare 400).