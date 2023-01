24h di Le Mans | Jenson Button con la Camaro NASCAR di Garage 56

Carica lettore audio

La Hendrick Motorsports ha scelto l'equipaggio con cui farà il suo esordio alla 24h di Le Mans grazie all'invito dell'Automobile Club de l'Ouest per l'edizione 2023 e fra i tre piloti c'è anche Jenson Button.

Nella celebre corsa francese, quarto evento del FIA World Endurance Championship, quest'anno all'edizione del Centenario nel fine settimana del 10-11 giugno, ci sarà anche la Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR iscritta nel Garage 56, ovvero quello assegnato alle vetture particolari che ogni anno l'organizzazione transalpina propone.

A condurre la macchina americana versione Next Gen modificata per l'occasione in collaborazione con Bosch e Goodyear saranno Mike Rockenfeller, che ne sta seguendo lo sviluppo fin dalle prime uscite in pista, Jimmie Johnson, stella della NASCAR che ha provato il mezzo in un test in Virginia, e Button, che ritorna in azione in una competizione internazionale di altissimo livello.

Un trio che riunisce tre categorie importanti nel mondo del motorsport, quali Endurance, NASCAR appunto e Formula 1. I test proseguiranno anche nei prossimi mesi in vista dell'esordio sul Circuit de la Sarthe, dove la settimana prima della corsa avranno luogo i test collettivi.

Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

"È davvero speciale questa cosa, mi sono sempre visto un pilota da corsa e ho cercato nuove sfide dopo la mia carriera in F1. Andare a Le Mans mi entusiasma molto, così come lavorare con un team del genere".

"L'accordo è nato grazie a Jimmie molto tempo fa, gli chiedevo cosa avesse in mente per il 2023 perché nemmeno lui riesce a stare fermo. Mi ha detto che sperava di portare la NASCAR a Le Mans e poi 'Rocky' mi ha invitato a un test a Sebring e da lì è partito tutto. Ho guardato e ascoltato tutte le informazioni e tutti i passi avanti che stavano facendo. Non vedo l'ora di partecipare alla gara".

Johnson ha aggiunto: "Quando Rick Hendrick mi ha chiamato non ho potuto resistere all'opportunità. È sempre stato un mio grande sogno vivere Le Mans con questo grande gruppo di piloti e questa squadra, è davvero speciale. Il progetto e l'intento sono quelli di portare la NASCAR a Le Mans, tutti in Francia si divertiranno a sentire quest'auto rombare sui rettilinei".

"È un grande onore rappresentare la NASCAR e ho una grande storia con le persone coinvolte. La vettura è diversa dalle tipiche NASCAR, quindi è una via di mezzo tra una NASCAR e un prototipo".