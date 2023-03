24h di Le Mans | GMB si assicura Sorensen per la sua Aston Martin

Carica lettore audio

La GMB Motorsport ha raggiunto un accordo con Aston Martin Racing per avere Marco Sørensen come pilota del suo equipaggio alla 24h di Le Mans.

La squadra danese schiererà infatti una Vantage in Classe LMGTE AM grazie all'invito guadagnato al termine della stagione 2022 con la vittoria del titolo in Le Mans Cup.

La GMB, che solitamente corre con la Honda NSX GT3, ha scelto la Aston Martin come vettura con specifiche GTE per l'impegno che la vedrà protagonista sul Circuit de la Sarthe il fine settimana del 10-11 luglio, quando si terrà l'edizione del Centenario della classica francese, quarto round del FIA World Endurance Championship 2023.

GMB Motorsport, Aston Martin Vantage GTE Photo by: GMB Motorsport

Sørensen è Campione in carica della categoria a Le Mans e condividerà il volante della vettura iscritta col #55 assieme ai già annunciati Gustav Dahlmann Birch e Jens Reno Møller, prendendo il posto di Kasper Jensen, che appariva nel primo elenco iscritti diramato dall'Automobile Club de l'Ouest.

"Marco è uno dei piloti Aston Martin più veloci e da diversi anni dimostra la sua classe nelle gare endurance con vittorie in alcune delle più importanti 24 ore e, naturalmente, tre campionati mondiali", ha dichiarato il team principal Henrik Lundgaard.

"Quando si è presentata l'opportunità di questa collaborazione non abbiamo avuto dubbi. Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di fare un accordo con un Campione in carica di Le Mans, quindi siamo entusiasti di vedere cosa potrà portare tutto ciò nella gara di quest'estate. Non vediamo l'ora".