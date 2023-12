24h di Le Mans | Gli inviti per l'edizione del 2025 saranno 11

Saranno 11 gli inviti a disposizione per prendere parte alla 24h di Le Mans del 2025. La pubblicazione del regolamento per l'edizione 2024 reso noto da FIA e Automobile Club de l'Ouest ha alcune novità e una di queste riguarda proprio i posti in griglia per la successiva.

E' risaputo che con l'aumento dell'interesse per il FIA World Endurance Championship, specialmente ora che le categorie sono solo Hypercar e LMGT3, abbia creato non poca richiesta di iscrizioni, ma come sappiamo sul Circuit de la Sarthe bisogna tenere conto che rimarrà la Classe LMP2 e i posti sono solamente 62.

Questa è una delle cose che fin da subito hanno sottolineato i vertici del massimo campionato endurance, i quali hanno aggiunto l'Appendice 8 alle norme del 2024 mettendo le mani avanti per la stagione seguente, considerando che tutti gli iscritti all'intera annata del FIA WEC hanno Le Mans assicurata per ovvi motivi. E qui è già stato detto che si punta ad ampliare la griglia del Mondiale a 40 vetture.

Per la 24h del 2025 avranno quindi diritto ad un posto i migliori di European Le Mans Series, Asian Le Mans Series, IMSA SportsCar Championship e GT World Challenge Europe.

Per quanto riguarda la ELMS, staccheranno il biglietto per la Classe LMP2 il vincitore della categoria assoluta e quello della PRO/AM, più il secondo generale e il primo della categoria LMP3. Un posto in LMGT3 verrà riservato per chi si aggiudica la medesima Classe europea.

Anche al termine della Asian LMS i Campioni LMP2 e GT3 avranno il posto nelle stesse categorie.

Nell'IMSA il discorso è un po' diverso, poiché spetterà all'organizzatore stabilire chi è meritevole di un posto in Hypercar, LMP2 e LMGT3 scegliendo tra i migliori delle categorie americane (GTP, LMP2 e GTD PRO/GTD).

Infine è da decidere l'iscrizione selezionata per il vincitore di una delle Classi del GTWC Europe; nel 2024 il promoter SRO Motorsports Group aveva dato una possibilità al team vincitore della Bronze Cup.

Photo by: Rainier Ehrhardt #47 Cool Racing Oreca 07 - Gibson di Reshad De Gerus, Vladislav Lomko, Simon Pagenaud

Come spiega la nota ufficiale del regolamento, il tutto è "Soggetto all'approvazione del Comitato di Selezione della 24 Ore di Le Mans", proseguendo poi così:

"Un concorrente non può detenere contemporaneamente più di 2 inviti per tutte le categorie. Gli inviti consegnati ai concorrenti di ELMS, IMSA, Asian LMS e GTWC Europe possono essere assegnati solo se il concorrente ha partecipato a tutti gli eventi della serie/campionato in questione".

"Ogni invito sarà concesso solo se l'auto in questione sarà iscritta nel 2025 a una delle seguenti serie: ELMS, Asian LMS 2025-2026 o IMSA. La situazione legale e finanziaria del concorrente non deve essere in contrasto con gli interessi diretti e indiretti dell'ACO".

"Il Comitato di selezione della 24 Ore di Le Mans si riserva il diritto di modificare questo elenco o di rifiutare un invito se le circostanze eccezionali lo richiedono. Gli inviti non sono trasferibili a un altro concorrente. Ogni invito non utilizzato viene annullato".

24h DI LE MANS - Regolamento 2024