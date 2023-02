24h di Le Mans | Ecco livrea e scheda tecnica della Camaro NASCAR

Carica lettore audio

La Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR del Garage 56 che prenderà parte alla 24h di Le Mans nel 2023 ha finalmente la sua livrea definitiva.

La colorazione della vettura preparata dalla Hendrick Motorsports per il Centenario della celebre corsa francese del 10-11 giugno, che è il quarto round del FIA World Endurance Championship, è stata presentata venerdì a Daytona in occasione del fine settimana di NASCAR Cup.

Jenson Button, Mike Rockenfeller e Jimmie Johnson saranno i piloti che condurranno il mezzo sul Circuit de la Sarthe, sviluppato in questi mesi in vari test e la prossima settimana sarà di scena a Sebring per una prova di 24 ore.

Fino ad ora il mezzo era stato visto con una colorazione prevalentemente nera ed ora quella con cui sarà a Le Mans presenta una base argentata con inserti dorati e un blu acceso che predomina nella parte del muso e sul retrotreno, mentre il tetto è nero con il logo Chevrolet e il marchio Goodyear, il fornitore di gomme per la Camaro con cui stanno lavorando i tecnici e gli ingegneri, e la scritta 'NASCAR To Le Mans' sul parabrezza anteriore e posteriore.

Sulla fiancata c'è il marchio NASCAR Garage 56 a fare bella mostra su uno sfondo argento sfumato verso il blu, con la bandiera americana sul cofano anteriore sotto la quale troviamo il logo dei 75 anni della serie americana Stock Car.

La base originale della Camaro Next Gen è stata ampiamente modificata per l'occasione e sebbene ancora la squadra non abbia pubblicato la scheda tecnica completa specificando la potenza, si sa che la ZL1 monta il V8 aspirato Chevrolet da 5.8 litri abbinato a cambio a 5 marce, che secondo le stime del team va oltre i 700CV.

Il peso è stato ridotto fino a 1342kg, il serbatoio aumentato a 121 litri di capienza ed ora sono presenti anche appendici aerodinamiche nella parte anteriore ed un'ala più larga al posteriore, oltre che uno splitter e un diffusore di nuova concezione per incrementare il carico aerodinamico.

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

"Abbiamo lavorato ovunque, onestamente, collaborando con tutti i nostri partner, fornitori di parti singole della NASCAR, che si tratti di BBS, AP per i freni, fino agli ammortizzatori, e tutto il resto. Tutti hanno dato il loro contributo e ci siamo messi al lavoro su questo programma", ha detto il responsabile del progetto, Chad Knaus.

"Tutto sulla vettura è stato alleggerito al meglio delle nostre possibilità collaborando con Dallara i responsabili della NASCAR. L'auto ora ha freni a disco in materiale composito, le ruote sono più leggere di quelle della NASCAR Cup, la Five Star si è fatta avanti e ci ha fornito pannelli della carrozzeria più leggeri. Non si tratta di una sola cosa, ma di tutto l'insieme".

"Lunedì faremo una prima prova con tutti i piloti, per farli entrare in macchina e metterli subito a proprio agio. Poi, la nostra intenzione è di iniziare quello che considereremo un test di 24 ore verso le 10 o forse le 11 del mattino. Faremo subito una pausa per il pranzo e da lì in poi andremo avanti fino alle 11 del giorno successivo, quindi per tutta la sera e la mattina dopo".

"Per me non è una sorpresa perché sono stato coinvolto fin dall'inizio. Voi la vedete per la prima volta, ma quando abbiamo tolto il telone alla presentazione ho pensato: 'Ragazzi, quella è una vera macchina da corsa'. Grazie al modo in cui Greg Ives, il capo equipaggio, e Ben Wright, responsabile del programma Garage 56, e l'intero gruppo stanno lavorando insieme a questo progetto, credo che la gente in Europa rimarrà davvero impressionata da ciò che la NASCAR è in grado di mettere in pista. È un'auto da corsa a tutti gli effetti".

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

Jim France, presidente e amministratore delegato della NASCAR, ha aggiunto: "È una bellissima opera d'arte. I fan la adoreranno. Ho avuto modo di guardarla durante i test qui un paio di settimane fa, osservandola mentre percorreva la chicane con le luci accese e tutto il resto di notte. È spettacolare".

"Fin dall'inizio di questo progetto, per noi è stato importante che la vettura che porteremo a Le Mans sia una vera e propria stock car NASCAR. Anche se ci sono state alcune modifiche per per consentirle di competere in una gara endurance di 24 ore, i fan a Le Mans saranno accolti da un'esperienza NASCAR completa".

Il proprietario del team Rick Hendrick, ha chiosato: "Tutti i membri della nostra azienda hanno toccato questa macchina. È stata un'impresa non da poco, ma ne sono davvero orgoglioso e sarà divertente vederla in pista. Sarò nervoso, dovremo correre per 24 ore, ma sono molto eccitato".

Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

NASCAR Next Gen Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1 - Scheda Tecnica

Lunghezza: 4.961 mm

Larghezza: 1.996,4 mm

Altezza: 1.280 mm

Passo: 2.794 mm

Peso: 1.342 kg

Spoiler: 152,4 mm

Carrozzeria: simmetrica in composito della Chevrolet Camaro ZL1 del 2023, con sistemi di flap integrati, supporti per telecamere e appendici aerodinamiche.

Fondo: Splitter in carbonio e diffusore posteriore

Telaio: Tubi d'acciaio con clip anteriori e posteriori imbullonate e paraurti anteriore/posteriore

Cambio: sequenziale a 5 marce con selettore differenziale a disco

Sospensioni (anteriori e posteriori): Doppio braccio in alluminio con ammortizzatori regolabili

Sterzo: Pignone e cremagliera

Ruote - da asciutto: Anteriori BBS-G56 in alluminio forgiato 18" x 12,5" / 462 mm x 317,5 mm, Posteriori BBS-G56 in alluminio forgiato 18" x 13,5" / 462 mm x 342,9 mm

Ruote - da bagnato: Anteriori BBS in alluminio forgiato 18" x 12" / 462 mm x 304,8 mm

Pneumatici: Anteriori da asciutto Goodyear Racing Eagles - 365/35R18 (giorno/notte), Posteriori Goodyear Racing Eagles - 380/35R18 (giorno/notte), da bagnato (anteriori e posteriori) Goodyear Racing Eagles - 365/35R18

** Sistema TPMS passivo, alimentato da Goodyear Sightline.

Freni: Pinze anteriori monoblocco a sei pistoni / pinze posteriori monoblocco a quattro pistoni - dischi in carbonio

Freni anteriori: Disco in carbonio da 15" x 1,57" / 381 mm x 40 mm con campana in titanio

Freno posteriore: 14" x 1,26" / 355,6 mm x 32 mm disco in carbonio con campana in titanio

Motore: V8 in ghisa Chevrolet R07 della NASCAR Cup Series

Cilindrata: 5,8 L

Sistema: ad aspirazione naturale

Alimentazione: Iniezione di carburante (Total Excellium Racing 100)

Sistema dell'olio: Carter secco

Raffreddamento del motore: L'aria esce dal radiatore attraverso le feritoie del cofano

Scarico: Uscita laterale sdoppiata

Serbatoio: 127 L (Total Excellium Racing 100)