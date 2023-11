24h di Le Mans | Ecco il Poster 2024: "Loro ci saranno!"

L'Automobile Club de l'Ouest ha rivelato il poster ufficiale per la 24h di Le Mans, che il prossimo anno sarà valido come quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Mancano pochi giorni all'apertura delle prevendite dei biglietti per assistere alla gara del 12-16 giugno, i cui preparativi sono già cominciati poco dopo il termine dell'edizione del Centenario, vinta come noto dalla Ferrari 499P #51 condotta da Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi.

Tutti gli anni è tradizione creare una nuova locandina promozionale per la manifestazione che si svolge sul Circuit de la Sarthe, come vi avevamo mostrato qualche mese fa in una ricca fotogallery che le riportava quasi tutte dal 1923 ad oggi.

I grafici dell'agenzia di comunicazione Désigne incaricati di studiare la versione 2024 hanno sfruttato proprio le ultime due cifre dell'anno per incorporarvi il logo della 24h, sotto cui c'è la scritta Le Mans.

Al centro troviamo il rettilineo principale del tracciato francese su cui sono lanciate le Hypercar di Ferrari, Toyota e Peugeot (versione attuale senza ala posteriore, ma che cambierà forme per la prossima stagione), seguite dalle LMDh di Cadillac e Porsche, sfrecciando davanti alla tribuna centrale. Manca invece la Vanwall, che ancora non ha comunicato cosa farà in futuro dopo una prima deludente stagione nella massima serie endurance.

"Loro ci saranno!" è la frase scelta come appello per tutti i tifosi e gli appassionati che non vorranno perdersi questa grande corsa, alla quale saranno presenti pure nuovi prototipi portati da Lamborghini, Alpine, BMW ed Isotta Fraschini.

"Le Hypercar che lottano a tutta velocità. Una gara combattuta. Un luogo leggendario. Tribune vivaci ed emblematiche. Non sarà un'edizione qualsiasi, ma quella del 2024 è lo specchio della 24 Ore di Le Mans", spiega la nota ufficiale a corredo del poster.

"Per questa edizione, che si preannuncia straordinaria dal punto di vista sportivo, l'accento è posto sui marchi prestigiosi che si contenderanno la vittoria. Alla fine di febbraio, quando verrà reso noto l'elenco degli iscritti, sarà possibile vedere lo schieramento definitivo, che comprenderà tutti i principali Costruttori che saranno presenti sul Circuit de la Sarthe il prossimo giugno".

Intanto il 27 novembre FIA WEC ed ACO pubblicheranno il primo elenco iscritti all'intera stagione 2024 del Mondiale, dunque avremo già alcuni nomi confermati, mentre la prevendita dei biglietti partirà il 15 novembre, come era stato annunciato qualche settimana fa.