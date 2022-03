24h di Le Mans | Ecco i 62 partecipanti della entry-list 2022

Carica lettore audio

L'Automobile Club de l'Ouest ha finalmente pubblicato l'elenco degli iscritti per la 24h di Le Mans 2022.

Saranno sempre 62 i partecipanti alla 90a edizione della classica francese, valida come terzo round stagionale del FIA World Endurance Championship.

La entry-list arriva con quasi due settimane di ritardo, dopo che la guerra in Ucraina e i conseguenti provvedimenti FIA hanno spinto l'organizzazione a riaprire per due giorni le iscrizioni.

Vediamo quindi quali saranno tutti i protagonisti dell'evento previsto per l'11-12 giugno.

Azione in pista durante la notte Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR

Dopo la rinuncia della Peugeot, la categoria Hypercar presenta gli stessi concorrenti che avevamo visto nel 2021, ovvero le due Toyota, la Alpine LMP1 del Team Signatech e la coppia di Glickenhaus.

Come avevamo riportato nella giornata di mercoledì, quest'ultima squadra aveva provato a trovare un acquirente-finanziatore per una terza 007 LMH, idea tramontata per mancanza di tempo nella costruzione della vettura.

Per il momento la #708 vede al volante Olivier Pla/Romain Dumas/Pipo Derani, mentre Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux sono destinati alla #709, anche se il team principal Jim Glickenhaus ha più volte detto che le scelte degli equipaggi verranno fatte dopo la 6h di Spa-Francorchamps di maggio.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla Photo by: Eric Le Galliot

LMP2

27 sono invece le vetture che si contenderanno il primato in Classe LMP2, tutte Oreca 07-Gibson tranne una Ligier della CD Sport.

Questo è uno dei team invitati assieme a DKR Enginnering, TDS Racing x Vaillante, Duqueine, WRT (con una terza auto), Cool Racing, Graff Racing, Inter Europol Competition, Algarve Pro Racing, Idec Sport e Panis Racing, alcuni meritevoli di un posto per i successi conseguiti in IMSA, ALMS ed ELMS.

Tutti gli altri provengono dal FIA WEC essendo impegnati per tutta la stagione, ma c'è da evidenziare come la APR abbia di fatto preso il doppio posto della G-Drive Racing, che come noto preferisce chiamarsi fuori piuttosto che firmare il documento FIA e prendere le distanze dalla vergognosa guerra che la Russia ha scatenato in queste settimane.

René Binder/James Allen/Steven Thomas (#45) e Sophia Florsch/John Falb/TBA (#47) sono gli equipaggi scelti dalla squadra portoghese, alla ricerca del sesto ed ultimo concorrente.

Entrambe le auto sono in Classe Pro/Am, nella quale abbiamo anche ARC, AF Corse, Ultimate, Graff, CD Sport, Nielsen, TDS e DKR.

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

LMGTE PRO

Settebello pronto a darsi battaglia tra le GTE della categoria PRO. In attesa di capire chi saranno i terzi piloti delle formazioni, confermate le due Ferrari di AF Corse, che se la dovranno vedere con le due Corvette e la coppia di Porsche.

Sulle C8.R gestite da Pratt & Miller saliranno Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg (#63) e Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims (#64).

Sulle 911 del Team Manthey vengono aggiunti Frédéric Makowiecki (con Bruni/Lietz nella #91) e Laurens Vanthoor (assieme a Christensen/Estre nella #92) ai titolari stagionali.

A questi vanno a sommarsi i ragazzi di Riley Motorsports, che schierano una Ferrari con il #74 per Felipe Fraga/Sam Bird/Shane Van Gisbergen.

LMGTE Pro #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar Photo by: Ferrari

LMGTE AM

Come sempre, altro gruppo nutrito è quello della Classe LMGTE Am, dove in 23 si giocheranno il primato.

Oltre ai soliti partecipanti al FIA WEC, le novità sono rappresentate da Spirit of Race, Kessel Racing-CarGuy, Inception, JMW, più ulteriori aggiunte per AF Corse (#61) ed Iron Lynx (#75 e #80) armate di Ferrari.

Con le Porsche arrivano WeatherTech Racing, Proton Competition e Hardpoint.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci Photo by: Paul Foster

RISERVE

Come al solito, ci sono poi da considerare le possibili squadre subentranti nel caso in cui qualcuno dovesse ritirarsi.

Il primo posto andrebbe alla High Class Racing con la Oreca #49 di LMP2 Pro/Am, seguita dalla Ferrari LMGTE Am di Rinaldi Racing (#488) e dalla LMP2 Pro/Am del Racing Team Nederland (#29.

Absolute Racing (Porsche #18 LMGTE Am), TF Sport (Aston Martin #95 LMGTE Am) e High Class Racing (LMP2 Pro/AM #20) seguono per un totale di 6 vetture attualmente messe 'in panchina'.

24 ORE DI LE MANS: Entry-List 2022