24h di Le Mans | Ecco i 62 iscritti all'edizione del Centenario

L'Automobile Club de l'Ouest ha pubblicato l'elenco dei 62 iscritti alla 24h di Le Mans 2023.

L'edizione del Centenario si svolgerà sul Circuit de la Sarthe il fine settimana del 10-11 giugno e sarà valido come quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Un appuntamento da non perdere perché al di là della celebrazione dal suo primo svolgimento, avvenuto appunto nel 1923, in pista avremo tantissime novità e curiosità da soddisfare tra le 16 auto della Classe Hypercar, le 24 LMP2 e 21 LMGTE AM.

Il Comitato di Selezione francese ha ovviamente dovuto far fronte alla marea di richieste pervenute da squadre e Costruttori, confermando prima di tutto i 38 iscritti alla stagione completa del FIA WEC, ai quali sono stati aggiunti gli invitati che hanno ottenuto i migliori risultati nel 2022 nei campionati European Le Mans Series, Le Mans Cup, Asian Le Mans Series ed IMSA SportsCar Championship.

Griglia di partenza Photo by: JEP / Motorsport Images

Gli invitati

Prima di tutto va detto che nell'elenco appare la Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR sviluppata dalla Hendrick Motorsports per l'invito riservato al Garage 56, cioè quello della 'innovative car', ossia la vettura particolare - ad energie alternative o con caratteristiche e piloti di un certo tipo - cui ogni anno viene riservato un posto, arrivando così al totale di 62 caselle riempite in griglia.

Come dicevamo sopra, alcuni posti sono stati riservati ai migliori emersi dai vari campionati. Tra questi, in Classe LMP2 usufruiscono dell'invito le Oreca di Tower Motorsports, Nielsen Racing, Duqueine Team, Cool Racing (con due vetture), DKR Engineering, Graff Racing, Racing Team Turkey/TF Sport, AF Corse, Idec Sport, Algarve Pro Racing, più una seconda 07 anche per Inter Europol Competition, mentre rinuncia alla terza la Prema.

Tra le Hypercar ci sarà la possibilità di schierare una Cadillac V-LMDh per la Action Express Racing, scelta dall'IMSA, mentre in Classe LMGTE AM si aggiungono Proton Competition (con due Porsche), Kessel Racing, GMB Racing (con Aston Martin), JMW Motorsport, Walkenhorst Motorsport (con la Ferrari), Dempsey-Proton Racing e TF Sport.

#24 Nielsen Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 of Rodrgo Sales, Matt Bell, Ben Hanley #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 Gibson LMP2 of Steven Thomas, James Allen, Rene Binder #3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson LMP2 of Laurents Horr, Jean Glorieux, Alexandre Cougnaud Photo by: JEP / Motorsport Images

Altre novità

A questo punto nell'elenco appaiono alcuni altri nomi che vanno a rimpolpare la griglia di partenza. E qui è chiaro che spicca su tutti il numero delle Hypercar: saranno ben 16 i prototipi LMH e LMDh che si daranno battaglia per il successo assoluto.

Di queste, le novità riguardano la seconda Glickenhaus iscritta con il #709 e di proprietà della HK Motorcars, come sempre gestita dalla Podium Advanced Technologies, e una terza Porsche del Team Penske, che correrà con il #75 e su cui per il momento è segnato Felipe Nasr come primo pilota.

Nell'elenco c'è anche la 963 della Jota, che però come sappiamo da tempo deve ancora essere consegnata alla squadra inglese per fare correre il trio Da Costa/Stevens/Ye. Non appare invece quella della Proton Competition, che arriverà più avanti nell'arco della stagione.

Oltre all'invito tramite la Action Express Racing (#311), la Cadillac avrà un'ulteriore V-LMDh ai box della Chip Ganassi Racing pronta a schierarsi con il #3 in aggiunta alla #2 del WEC.

Non ci sarà una seconda Vanwall Vandervell per il team ByKolles Racing, per cui l'elenco viene completato dalle coppie di Hypercar di Ferrari, Toyota e Peugeot.

#6 Team Penske Porsche 963: Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Dane Cameron Photo by: Porsche Motorsport

Le riserve

Come ogni anno ACO e FIA hanno ovviamente una lista di riserve da chiamare nel caso in cui una delle squadre presenti nell'elenco primario non possa prendere parte all'evento.

Per il 2023 avremo 'in panchina' 10 team, con DragonSpeed USA, Nielsen Racing e ARC Bratislava pronti a subentrare in Classe LMP2 con le rispettive Oreca, e 7 di LMGTE AM fra cui le Ferrari di Risi Competizione, Spirit Of Race, Formula Racing e Garage 59, le Aston Martin di Heart of Racing e TF Sport, e la Porsche di Project 1.

Griglia di partenza Photo by: JEP / Motorsport Images

"La 24 Ore di Le Mans è pronta a celebrare il suo 100° anniversario a giugno, in quello che sarà il quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship", ha dichiarato il presidente dell'ACO Pierre Fillon.

"Oltre allo straordinario programma di intrattenimento, il Centenario sarà celebrato anche in pista, dove possiamo aspettarci una serie di scontri spettacolari. Assistere al Centenario di una gara così iconica è un'esperienza unica nella vita. Pochi eventi possono vantare una tale longevità e offrire quella che promette di essere una delle più grandi occasioni sportive della storia".