24h di Le Mans | E' morto Dorchy, autore del record di 405 km/h

Roger Dorchy è stato grande protagonista delle 24h di Le Mans degli anni '70 e ‘80, con 13 partecipazioni che però lo hanno visto concludere solamente tre volte. Ma il suo posto nella storia della classica francese è segnato da quando realizzò il record di 405 km/h sul rettilineo di Mulsanne al volante di una WM Group C con motore Peugeot durante la gara del 1988.

O meglio, fu congelata due anni dopo, quando il tratto di strada pubblica, oggi chiamata Ligne droite des Hunaudieres, fu divisa in tre con la costruzione della coppia di chicane attualmente in essere. Le velocità raggiunte da Dorchy, morto all'età di 78 anni dopo una battaglia contro il morbo di Parkinson, non sarebbero mai più state raggiunte lungo il Circuit de la Sarthe.

Il record ufficiale stabilito da Dorchy è di 405 km/h, anche se in realtà è andato più veloce, sia nel 1988, ma probabilmente molto di più l'anno prima.

In quell'anno la velocità a Mulsanne fu registrata a 407 km/h, ma WM e l'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore della gara, decisero di fissare il nuovo record a 405 km/h. Il motivo era che il team era in gran parte impegnato in un'attività di ricerca e sviluppo e composto in gran parte da dipendenti Peugeot che lavoravano al progetto nel tempo libero; inoltre il 1988 era l'anno di lancio della nuova berlina 405 a quattro porte della Casa francese.

Ma i principali attori coinvolti nel team che porta il nome di Gerard Welter, designer Peugeot tra cui la 205 hatch-back, e Michel Meunier, ritenevano che Dorchy avrebbe potuto raggiungere una velocità superiore di 10 o 12 km/h nel 1987. Secondo i loro calcoli, la velocità al termine del dritto era di circa 420 km/h, con una discrepanza dovuta all'inadeguatezza delle apparecchiature di misurazione fornite dalla polizia.

WM partecipava alla 24 Ore di Le Mans dal 1976, ma quando la categoria Gruppo C decollò a metà degli anni Ottanta si rese conto che, come pilota part-time, non poteva competere con Porsche, Jaguar, Sauber-Mercedes e altri. Così cambiò rotta e propose l'idea di provare a infrangere la barriera dei 400 km/h on l'effige "Projet 400".

Il risultato fu la P87, una speciale auto a bassa deportanza dotata di un'ala posteriore solo per bilanciare la vettura. Aveva raggiunto i 416 km/h in uno show TV su un tratto di autostrada francese chiuso al traffico pochi giorni prima di Le Mans, nell'87, con François Migault alla guida. In gara, tuttavia, la vettura non si avvicinò mai alle velocità che il team era certo di poter raggiungere.

Dorchy's best result at Le Mans came alongside Guy Frequelin in 1980 when the duo finished fourth Photo by: LAT Photographic

In seguito si scoprì che il sistema radar utilizzato per misurare la velocità sul rettilineo di Mulsanne non era in grado di gestire le velocità che WM raggiungeva. Lo stesso accadde durante le qualifiche del 1988, prima che venisse introdotto un prototipo di sistema più avanzato per la gara e il record venisse debitamente conquistato da Dorchy.

Il transalpino aveva corso per la prima volta su uno dei prototipi di WM nel 1977 e sarebbe rimasto parte del team di Le Mans fino alla chiusura del programma dopo la gara del 1989. Dieci delle sue 13 partenze a Le Mans avvennero con la compagine di Welter e Meunier.

Tuttavia, solo due volte ha visto il traguardo. Condividendo una P79/80 con la star dei rally Guy Frequelin, arrivò quarto e secondo nella classe GTP nel 1980, anche se con 20 giri di ritardo rispetto al vincitore Rondeau.

Il debutto di Dorchy a Le Mans avvenne nel 1974, il secondo di due anni in cui corse con monoposto di Formula Renault. Sarebbe stata la prima di quattro apparizioni - compresa una mancata qualificazione - all'evento francese alla guida di una Porsche 911 Carrera RSR.

L'aspetto più notevole delle imprese di Dorchy a Mulsanne è forse il fatto che non era un pilota professionista: gestiva un garage a Beauvais, a nord di Parigi, e Le Mans era spesso la sua unica apparizione in gara della stagione.