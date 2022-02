24h di Le Mans | Bortolotti sulla terza Oreca LMP2 di WRT

Carica lettore audio

Mirko Bortolotti farà parte dell'equipaggio della terza Oreca che il Team WRT iscriverà alla 24h di Le Mans.

Il trentino farà il suo esordio sul Circuit de la Sarthe in Classe LMP2 nell'evento valido come terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship il fine settimana dell'11-12 giugno.

Bortolotti, che ha avuto il via libera per vivere questa esperienza da parte di Lamborghini Squadra Corse, condividerà l'abitacolo della 07-Gibson con il collega e compagno Rolf Ineichen, più Dries Vanthoor, che a sua volta è stato mandato in Francia da Audi Sport per fare esperienza.

"Sono molto felice di unirmi al Team WRT per la 24 Ore di Le Mans di quest'anno! Debuttare in questa gara leggendaria in LMP2 è sicuramente una sensazione incredibile e non vedo l'ora di iniziare", ha detto Bortolotti.

"Un ringraziamento speciale a Lamborghini Squadra Corse per avermi concesso il permesso di farlo e al Team WRT per l'opportunità unica e la fiducia. Ci sarà molto da imparare in poco tempo, ma l'aver lavorato con successo con questa squadra in passato renderà sicuramente il processo più agevole".

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delatraz, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

Ineichen ha aggiunto: "È un piacere correre di nuovo per il Team WRT, dopo la nostra stagione insieme nel 2020, soprattutto farlo a Le Mans, che è una gara davvero speciale per ogni pilota che ama le corse automobilistiche".

"E' una grande sfida, ha un'atmosfera e una storia uniche, e tutto questo rende umili, ma ti dà anche un motivo di orgoglio! Dopo un'esperienza con le auto GT, sarà la mia prima volta al volante di una LMP2, che sarà un'ulteriore sfida. So che in WRT sarò nelle condizioni perfette per affrontarla, e spero che insieme a Dries e Mirko, possiamo fare un buon lavoro per la squadra".

Carico anche Vanthoor: "Naturalmente è molto emozionante correre di nuovo a Le Mans, e farlo con il Team WRT e con Rolf e Mirko, che non sono facce nuove visto che siamo stati compagni di squadra in GT un paio di stagioni fa. Ringrazio il Team WRT per l'opportunità e Audi Sport per avermi permesso di andarci".

"Ora dovremo conoscere la macchina, ma penso che questo non sarà un problema. Se tutti noi diamo quello che possiamo, sono convinto che possiamo ottenere un ottimo risultato. Speriamo nel meglio e affrontiamo carichi questa sfida".

Il team principal, Vincent Vosse, ha chiosato: "Siamo lieti di avere l'opportunità di schierare una terza auto con una formazione così forte a Le Mans, accanto alle due che abbiamo potuto iscrivere grazie ai successi dello scorso anno. Nel 2021, siamo stati in grado di raccogliere la sfida del debutto a Le Mans nel miglior modo possibile, quest'anno dovremo affrontarla con tre auto".

"A tal roposito, ci serviva un terzo equipaggio per questo impegno e sono sicuro che l'intera squadra sarà più forte con loro. Sono molto felice di avere Rolf e Mirko di nuovo con noi e di vedere Dries correre per noi per la prima volta a Le Mans".

"Fanno tutti parte della famiglia WRT e possono contribuire notevolmente agli sforzi del team per mantenere il primato. Ringraziamo sia Lamborghini Squadra Corse che Audi Sport per aver permesso la partecipazione di Mirko e Dries".