24h di Le Mans | Absolute prende il posto di Hardpoint in GTE AM

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio La Absolute Racing correrà la 24h di Le Mans al posto del Team Hardpoint, che all'ultimo momento si è ritirato rinunciando all'invito ricevuto dall'Automobile Club de l'Ouest. La squadra statunitense si era guadagnata la partecipazione al terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship grazie al miglior piazzamento tra i Bronze nella Classe GTD dell'IMSA SportsCar Championship 2021. Preferendo concentrarsi sugli impegni statunitensi, il capo e pilota Rob Ferriol, che nel primo elenco iscritti era con Katherine Legge ed Adrien De Leener, si è messo d'accordo con la Proton Competition (che si occupa della sua Porsche 911 RSR-19) per cedere alla Absolute Racing la presenza in Classe LMGTE AM sul Circuit de la Sarthe, essendo già la squadra tra le riserve. A correre sulla vettura di Weissach saranno molto probabilmente Andrew Haryanto, Alessio Picariello e Martin Rump. #99 Team Hardpoint Porsche 911 GT3R: Rob Ferriol, Katherine Legge Photo by: Art Fleischmann "Dopo l'edizione del 2021 speravamo di poter tornare a Le Mans quest'anno, la chiamata ci è arrivata a pochissimi giorni dal Test Day", ha detto il responsabile di Absolute, Ingo Matter. "Ringrazio Christian Reid di Proton e il team Hardpoint per averci dato questa possibilità, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare sfruttando l'esperienza acquisita nella passata edizione". Ferriol ha aggiunto: "Christian e tutto il team Proton sono stati fantastici a traghettare il progetto, speriamo di poter collaborare anche in altri modi in futuro". "Con il loro aiuto, ci integreremo al meglio con Absolute Racing e siamo fiduciosi di poter rappresentare al meglio Porsche, Dempsey-Proton ed Hardpoint con un bel risultato. Auguro a tutti il meglio, faremo il tifo per loro dagli Stati Uniti".