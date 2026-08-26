WSK | Torna il grande karting internazionale dopo la pausa estiva, a Franciacorta inizia la Final Cup

Terminata la pausa estiva, è già ai nastri di partenza dal 26 al 30 agosto il grande karting internazionale targato WSK Promotion con l’avvio della WSK Final Cup al Franciacorta Karting Track per la prima delle tre tappe che concluderanno la stagione 2026.

WSK Final Cup in tre appuntamenti

Anche quest’anno la WSK Final Cup sarà articolata in tre appuntamenti che accompagneranno team e piloti fino al termine della stagione. Si parte dal weekend del 30 agosto al Franciacorta Karting Track con le categorie MINI, OKNJ, OKN, OKJ e OK, per poi proseguire a novembre con l’aggiunta della KZ2, il 22 novembre al South Garda Karting e la settimana successiva al Leopard Circuit Viterbo per l’assegnazione degli ultimi titoli dell’anno.

Attesi oltre 300 piloti

Ancora una volta è notevole il parco partenti, sono oltre 300 i piloti iscritti all’evento di Franciacorta con tutti i più importanti costruttori e i team internazionali per questa prima tappa che come di consueto vedrà alla ribalta tanti giovani talenti in lizza per un posto nel prestigioso albo d’oro del campionato.

I detentori dei titoli

Lo scorso anno i titoli di categoria nella WSK Final Cup hanno sono andati a Niccolò Perico (MINI Gr.3 - KR/Iame/Vega), Wynn Godschalk (MINI U10 - KR/Iame/Vega), Bosco Arias (OKJ - LN/TM Kart/Vega), Jindrich Pesl (OK - Tony Kart/Vortex/LeCont), Cristian Bertuca (KZ2 - Birelart/TM Kart/LeCont), Blazej Kostrzewa (OK-NJ - Tony Kart/TM Kart), Nicolas Marchesi (OK-N - KR/Iame).

Albo d’Oro di grande prestigio.

Nel corso degli anni la WSK Final Cup, nata nel 2011 e quest’anno pronta a festeggiare la 15ma edizione, ha costruito un albo d’oro di grande prestigio nel quale compaiono molti campioni affermati, fra i quali Marco Ardigò, Karol Basz, Patrik Hajek, Pedro Hiltbrand, Bas Lammers, Lorenzo Travisanutto e Senna Van Walstijn.

La competizione ha rappresentato anche una tappa importante nel percorso di talenti arrivati successivamente fino alla Formula 1: tra questi figurano Andrea Kimi Antonelli, al secondo anno con il Mercedes-AMG F1 Team, e Arvid Lindblad, al debutto nella massima serie con il Racing Bulls F1 Team.

Il programma

La fase finale di domenica sarà trasmessa in diretta TV Live Streaming nei siti WSK.it, Motorsport.com e YouTube:

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.com/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION

Mercoledì 26 agosto: Prove libere.

Giovedì 27 agosto: Prove libere, Controllo amministrativo, Verifiche tecniche, Briefing.

Venerdì 28 agosto: Prove libere, Prove cronometrate, Manches eliminatorie.

Sabato 29 agosto: Warm up, Manche eliminatorie.

Domenica 30 agosto: Warm up, Prefinali, Finali.