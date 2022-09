WSK Super Cup by MINI: la 1a edizione in diretta su Motosport.com

Carica lettore audio

Sono già scesi in pista La Conca per le prime prove libere i valenti giovani piloti che in questo fine settimana danno vita sul Circuito Internazionale alla prima edizione della WSK Super Cup by MINI, un evento inedito e interamente dedicato alla categoria della MINI che va a rappresentare il giusto epilogo per il successo riscontrato in questi ultimi anni.

Alla vigilia dell’evento che si apre a La Conca giovedì 1° settembre per concludersi sabato 3 settembre, ecco il commento di presentazione di Luca De Donno, Presidente della WSK Promotion e ideatore di questo nuovo Trofeo.

“Si tratta di una manifestazione dedicata alla categoria dei più piccoli che, fin dal suo debutto oltre dieci anni fa nelle competizioni marchiate WSK Promotion, ha raccolto un consenso sempre maggiore. Oggi è, senza tema di smentita, il territorio ideale per muovere i primi passi nel grande mondo del karting internazionale".

"A questa classe, però, mancava qualcosa: serviva un evento dedicato in maniera esclusiva, senza la convivenza con le altre categorie, in tappa unica, capace di decretare ogni volta, ogni anno, dal 2022 in poi, il miglior pilota in campo internazionale. Ora quell’evento c’è, è la Super Cup by MINI. Nasce quindi un palcoscenico inedito e unico a livello mondiale, la massima competizione per la classe MINI, i suoi piloti, i suoi team e tecnici. La gara delle gare capace di decretare il campione dei campioni. Di taglia MINI, ma dal valore MAXI!”

Nel 2010, WSK Promotion introduce per la prima volta in una serie internazionale - la WSK Master Series - la categoria MINI: è subito un grande successo, con oltre 60 iscritti scesi in pista nel primo round ospitato al Circuito Internazionale di Siena.

Da allora sono passati ben 12 anni e la MINI è diventata la porta d’accesso principale per i piloti di tutto il mondo che vogliono muovere i loro primi passi nel karting di vertice. Tutte le manifestazioni WSK (la Champions Cup, la Super Master Series, la Euro Series, la Open Cup e la Final Cup) accolgono ogni anno centinaia di partecipazioni, oltrepassando in diversi appuntamenti singoli la quota dei 100 verificati.

Proprio in questo contesto nasce la WSK Super Cup by MINI, l’appuntamento per eccellenza riservato ai piccoli, ma velocissimi, piloti di tutto il mondo che vogliono sfidarsi su un palcoscenico esclusivo e di caratura mondiale per decretare il migliore dei migliori.

La manifestazione di La Conca, dopo le prove libere di giovedì, entra nel vivo venerdì 2 settembre con le prove cronometrate e le prime manches eliminatorie, sabato 3 settembre manches eliminatorie, prefinali e finali in diretta TV Streaming su Motorsport.com.

WSK Super Cup by MINI: il programma di La Conca

Giovedì 1 Settembre

9:00 – 15:55: Prove libere

Venerdì 2 Settembre

9:00 – 11:55: Prove libere

12:30 – 12:56 Prove cronometrate

14:00 – 19:00: Manches eliminatorie

Sabato 3 Settembre (Live Streaming su Motorsport.com)

9:30 – 10:25: Warm-up

10:30 – 11:30: Manches eliminatorie

12:20 – 13:00: Prefinali

14:00: Finale

Griglia di partenza Photo by: WSK

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 16 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.