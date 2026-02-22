WSK | Segui la DIRETTA della Super Master Series a Viterbo

Dal 18 al 22 febbraio torna di scena il grande karting internazionale con la terza prova della WSK Super Master Series in programma al Leopard Circuit Viterbo dove sono attesi oltre 310 piloti ad appena una settimana dalla spettacolare apertura della WSK Euro Series.

Viterbo giro di boa del campionato

La tappa di Viterbo della WSK Super Master Series 2026 rappresenta il giro di boa del campionato e si annuncia una tappa cruciale prima di affrontare la parte finale con le due successive prove dell’8 marzo a Lonato e del 22 marzo a Franciacorta. Il punteggio incrementale di questo terzo appuntamento rispetto alle due precedenti prove di La Conca e Sarno darà infatti un forte stimolo a chi ha già raccolto risultati di rilievo ma anche una grande opportunità per chi insegue.

Nei primi due round 10 piloti diversi sul gradino più alto

Nei primi due round della WSK Super Master Series sono stati ben dieci piloti diversi che si sono presentati sul gradino più alto nelle categorie MINI U10, MINI Gr.3, OK-NJ, OKJ, OK e KZ2, un dato che ben rappresenta l’equilibrio dei valori in campo e il livello estremamente alto della partecipazione, con concorrenti provenienti da 60 nazioni e la presenza di tutte le case costruttrici e i team internazionali più importanti.

MINI U10 – Burgess al comando con due vittorie

Nella MINI U10 è l’americano Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) a condurre in campionato con 187 punti grazie alla doppia vittoria a La Conca e a Sarno. Ad inseguire è l’olandese Denver Bos (Kidix Driver – KR/Iame) con 88 punti e due piazzamenti, e il canadese Jayden Francisco (BabyRace – Parolin/Iame) con 79 punti, andato a podio a Sarno con un secondo posto.

Campionato MINI U10

1° Burgess Zayne (USA) punti 187

2° Bos Denver (NED) punti 88

3° Francisco Jayden (CAN) punti 79

MINI Gr.3 – Godschalk nuovo leader

Grazie alla vittoria conquistata a Sarno, l’americano Wynn Godschalk (Kidix Driver – KR/Iame/Vega) guida il campionato con 146 punti. Insegue il marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame) con 97 punti, vincitore a La Conca ma ritirato a Sarno, e il tedesco Devin Titz (Kidix – KR/Iame) con 82 punti grazie a un secondo posto a Sarno.

Campionato MINI Gr.3

1° Godschalk Wynn (USA) punti 146

2° El Gahoudi Nahyl (MAR) punti 97

3° Titz Devin (DEU) punti 82

OK-NJ – Perico al comando con un doppio successo

Niccolò Perico (KR Motorsport - KR/Iame/Vega) è al comando con due vittorie nelle due prove di La Conca e Sarno con 191 punti, davanti al finlandese Leo Laitinen (Parolin Finland – Parolin/TM Kart) con 129 punti, secondo a La Conca, e al polacco Antoni Ociepa (Novalux – Lenzokart/LKE) con 90 punti giunto secondo a Sarno.

Campionato OK-NJ

1° Perico Niccolo’ (ITA) punti 191

2° Laitinen Leo (FIN) punti 129

3° Ociepa Antoni (POL) punti 90

OKJ – Babicek subentra a Pizzonia

Con la vittoria a Sarno il ceco Zdenek Babicek (Tepz Racing Team – Tony Kart/Iame/Vega) subentra al brasiliano Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart) e guadagna la testa del campionato con 100 punti. Al secondo posto con 94 punti si inserisce il francese Many Nuvolini (KR Motorsport – KR/Iame) grazie al podio conquistato a La Conca. Pizzonia, vincitore a La Conca, scivola al terzo posto in classifica con 90 punti.

Campionato OKJ

1° Babicek Zdenek (CZE) punti 100

2° Nuvolini Many (FRA) punti 94

3° Pizzonia Antonio (BRA) punti 90

OK – Pesl mantiene la testa del campionato

Due vittorie nelle Prefinali di La Conca e Sarno, e due terzi posti nelle due Finali, consentono al ceco Jindrich Pesl (Tony Kart racing Team – Tony Kart/Vortex/LeCont) di mantenere la testa del campionato con 135 punti. Secondo in campionato con 121 punti si conferma l’ucraino Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame) vincitore a La Conca, mentre in terza posizione con 90 punti entra l’olandese Dean Hoogendoorn (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart) che a Sarno ottiene la sua prima vittoria in OK.

Campionato OK

1° Pesl Jindrich (CZE) punti 135

2° Krutogolov Lev (UKR) punti 121

3° Hoogendoorn Dean (NED) punti 120

KZ2 – Orlov si conferma al comando

Il russo Max Orlov (CPB Sport – Sodikart/TM Kart) con 145 punti rimane in testa al campionato grazie alla vittoria ottenuta a La Conca e la vittoria nella Prefinale-B a Sarno. Con 88 punti segue il compagno di team, l’olandese Jayden Thien, con il secondo posto a La Conca, e con 84 punti l’altro pilota con Sodikart, Dion Van Werven, anche questi sul podio di La Conca.

Campionato KZ2

1° Orlov Max (//) punti 145

2° Thien Jayden (FRA) punti 88

3° Van Werven Dion (NED) punti 84