WSK | Sarno: il 2° round della Euro Series LIVE su Motorsport.com

Con il secondo round in programma dal 1° al 5 novembre sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno si conclude la WSK Euro Series 2023, con le categorie MINI, OKJ, OK, OK-N, OK-NJ che vedranno l’assegnazione dei titoli dopo la prima prova disputata lo scorso 3 settembre a Franciacorta.

In testa alle classifiche si sono inseriti nella MINI Gr.3 Under 10 lo spagnolo Daniel Miron Lorente (#507 Team Driver/KR-Iame-Vega), nella MINI Gr.3 il romeno Bogdan Cosma Cristofor (#501 Team Driver/Iame-Vega), nella OK-Junior il tedesco Taym Saleh (#314 Sauber Academy/KR-Iame-Vega), nella OK il lettone Tomass Stolcermanis (#229 Energy Corse/Energy-TM Kart-MG), nella OK-N il turco Bati Ege Yildirim (#802 Modena Kart/Parolin-TM Kart-Vega), nella OKN-Junior l’inglese Jesse Phillips (#719 Kidix/KR-Iame-Vega).

Per questa seconda prova il campionato prevede un punteggio maggiorato rispetto al primo appuntamento, in palio sono infatti ben 153 i punti per il primo classificato tra manches, prefinale e finale, rendendo così quanto mai aperta la lotta per l’aggiudicazione dei titoli di categoria.

Domenica 5 novembre le Prefinali e le Finali sono trasmesse in diretta TV Live Streaming nei siti WSK, Motorsport.tv e YouTube:

www.wskarting.it/index.asp,

https://motorsport.tv/,

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION.

Il programma della WSK Euro Series, Round 2, Sarno:

Mercoledì 1 e Giovedì 2 novembre: prove libere dalle ore 8:45.

Venerdì 3 novembre: ore 8:45 prove libere; 15:20 prove cronometrate.

Sabato 4 novembre: ore 8:30 warm up; 10:00 manches eliminatorie.

Domenica 3 novembre: ore 8:45 warm up; in diretta TV e Live Streaming dalle ore 10:50 Prefinali e dalle ore 13:30 Finali: 13:30 MINI U10, 14:00 MINI GR.3, 14:30 OKN-OKNJ; 15:00 OKJ, 15:30 OK.

Info: www.wskarting.it/index.asp

I prossimi appuntamenti WSK

WSK EURO SERIES

2°Rd – 05/11/2023 SARNO / MINI – OKJ – OK – OKN – OKNJ

WSK FINAL CUP

1°Rd 19/11/2023 LONATO / MINI – OKJ – OK – KZ2 – X30J – X30S

2°Rd 26/11/2023 FRANCIACORTA / MINI – OKJ – OK – KZ2 – OKN - OKNJ

Photo by: WSK Azione in pista

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 17 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.