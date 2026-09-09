WSK | RMC Euro Trophy al gran finale di Trinec

Il RMC Euro Trophy torna allo Steel Ring per la seconda stagione consecutiva, dopo il debutto del 2025 che ha regalato una delle giornate finali più memorabili dell'anno nella sede ceca.

Biglietti per la finale in palio

Trinec assegnerà i seguenti biglietti per le Grand Finals del Rotax MAX Challenge 2026 a Portimão: il vincitore del Mini MAX, i primi 3 classificati in Junior MAX e Senior MAX, il campione e il vice-campione del DD2 e il campione del DD2 Masters.

Il quarto round decreterà i campioni dell'Euro Trophy 2026 in Junior MAX, Senior MAX, DD2 e DD2 Masters. Verranno inoltre assegnati i titoli della Czech Euro Cup in Mini MAX, E20 Senior e E20 Masters.

Junior MAX: Zdenek Babicek guida la classifica Junior MAX con 463 punti in vista di Trinec, davanti a Rares Pascu (426) e Martin Soltys (415).

Classifica Senior MAX: Jeremy Reuvers è in testa alla classifica Senior MAX con 434 punti, con Freddie Lloyd (418) e Gilbert Lewis (403) a completare il podio.

Classifica DD2: Jakub Bezel arriva a Trinec come leader della classifica DD2 con 474 punti, davanti a Leonardo Baccaglini (444) e Patryk Donica (430).

Classifica DD2 Masters: Nicolas Picot guida la classifica DD2 Masters con 489 punti, con Dimo ​​Notarfrancesco (460) e Martin Pasandin (289) a completare il podio.

Il tracciato

Lo Steel Ring è omologato a livello internazionale CIK FIA e misura 1.234 metri, con una larghezza di 9-10 metri e un dislivello di 7 metri su 18 curve, di cui otto a sinistra e dieci a destra. Inaugurato nel 2017, il circuito si è affermato come una delle sedi principali per i campionati di karting nazionali e internazionali nell'Europa centrale.

Un test Porsche in collaborazione con Omnia Motorsport

I vincitori delle categorie Senior MAX e DD2 si assicureranno anche una giornata di test nella Porsche 992 GT3 Cup con il Team Omnia, parte del montepremi ufficiale introdotto per la stagione 2026 e disputata con le stesse vetture utilizzate da Omnia Motorsport nella Porsche Carrera Cup Italia.

Programma

Mercoledì 9 settembre: prove libere a partire dalle ore 8:45.

Giovedì 10 settembre: Prove libere a partire dalle ore 8:45.



Venerdì 11 settembre: Prove libere ore 9:00; Prove libere non di qualificazione ore 11:00; Prove libere di qualificazione ore 12:30; Batterie dalle ore 14:40.



Sabato 12 settembre: Warm-Up ore 9:00; Batterie dalle ore 11:00.



Domenica 13 settembre: Warm-Up ore 8:30; Diretta TV e streaming dalle ore 10:20 per le Prefinali e dalle ore 13:45 per le Finali (DD2/DD2 Masters alle ore 13:45, E20 Senior/Masters alle ore 14:15, Mini MAX alle ore 14:45, Junior MAX alle ore 15:15, Senior MAX alle ore 15:45).

La diretta

Domenica 13 settembre, le prefinali e le finali saranno trasmesse in diretta TV e in streaming su Motorsport.com, sulla pagina Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, sul sito web di RMCET e sul canale YouTube.