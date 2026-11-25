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WSK | Ottima partecipazione anche a Viterbo per la conclusione della Final Cup 2026

Oltre 350 iscritti per la prova decisiva al Leopard Circuit Viterbo che assegna tutti i titoli di categoria ancora aperte a qualsiasi risultato. Diretta streaming domenica su Motorsport.com.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 25 nov 2026, 11:44

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Si presenta con il pieno di iscritti anche la prova conclusiva della WSK Final Cup in programma a Viterbo dal 25 al 29 novembre, con oltre 350 iscritti nell’appuntamento che assegna i titoli 2026 in tutte le categorie dopo le prime due prove di Franciacorta e Lonato.

Al Leopard Circuit Viterbo le classifiche sono ancora aperte a qualsiasi risultato, grazie anche all’attribuzione dei punteggi maggiorati rispetto ai primi due appuntamenti: in palio ben 153 punti per il primo classificato fra manches (13 punti), Prefinale (60 punti) e Finale (80 punti).

KZ2 – Attacco alla leadership di Graham

Il doppio successo ottenuto sia nella Prefinale-B che nella Finale di Lonato ha lanciato ai vertici del campionato Jenson Graham (CPB Sport – Sodikart/TM Kart/LeCont), ottimo protagonista sotto la pioggia che ha imperversato al South Garda Karting. A contrastare il pilota inglese, a Viterbo si presenta con intenzioni di riscatto il campione dell’edizione 2025, Cristian Bertuca (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/TM Kart). Il pilota italiano a Lonato ha pagato un ritiro in una manche che gli ha condizionato la fase finale conclusa comunque sul podio. Il duello fra i due prim’attori sarà il motivo dominante della terza prova.

KZ2 Campionato WSK Final Cup:

1° Graham Jenson (GBR) punti 129

2° Van Walstjin Senna (NED) punti 100

3° Bertuca Cristian (ITA) punti 86

4° Tormen Marco (ITA) punti 71

5° Brovko Mark (UKR) punti 44

OK – Crisan nuovo leader

La seconda prova di Lonato ha visto il dominio di Niklas Schaufler (DPK Racing – KR/Iame/LeCont), con il pilota austriaco che al suo debutto vincente nella WSK Final Cup 2026 è ora in terza posizione nella classifica generale. In testa al campionato si è portato il canadese Ilie Crisan Tristan (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex), grazie al secondo posto sul podio di Lonato che gli ha permesso di scavalcare il precedente leader, il pilota ucraino Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame), vincitore a Franciacorta. Fra i protagonisti della categoria anche l’italiano Valerio Viapiana (Tony Kart) e il britannico Henry Domain (MP Motorsport – Henza/TM Kart).

OK Campionato WSK Final Cup:

1° Crisan Ilie Tristan (CAN) punti 167

2° Krutogolov Lev (UKR) punti 159

3° Schaufler Niklas (AUT) punti 132

4° Viapiana Valerio (ITA) punti 105

5° Domain Henry (GBR) punti 83

OKJ – Miron conquista la testa del campionato

Con il secondo posto ottenuto a Lonato, lo spagnolo Daniel Miron Lorente (MP Motorsport – Henza/TM Kart/Vega) conquista la leadership, seguito dal britannico Emerson Macandrew-Uren (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex), autore di una bella vittoria a Lonato che gli ha fatto scalare la classifica. Scivola invece al terzo posto Niccolò Perico (KR Motorsport – KR/Iame), vincitore del primo round di Franciacorta ma autore di un weekend sfortunato a Lonato. A pari punti con Perico si inserisce Antonio Pizzonia (Fusion Motorsport – KR/Iame), quinto il polacco Leonardo Gorski (Forza Racing – Exprit/TM Kart), salito sul podio di Lonato e vincitore della Prefinale-A.

OKJ Campionato WSK Final Cup:

1° Miron Lorente Daniel (NED) punti 173

2° Macandrew-Uren Emerson (GBR) punti 137

3° Perico Niccolò (ITA) punti 111

3° Pizzonia Antonio (ITA) punti 111

5° Gorski Leo (POL) punti 109

OK-N – Burns mantiene la leadership

L’australiano Jenson Eric Burns (Tony Kart Racing Team - Tony Kart/Vortex/Vega) mantiene la testa della classifica grazie al successo ottenuto nella prima prova di Franciacorta, ma con i piazzamenti ottenuti a Lonato il suo vantaggio in campionato si è ridotto a soli 6 punti. A farsi sotto è Sebastiano Pavan (Pantano by DAM – Pantano/Iame), dominatore della prova di Lonato al suo esordio nella Final Cup. Con l’en-plein realizzato a Lonato, il pilota italiano ora si propone fra i maggiori candidati al titolo. Ad inseguire il duo di testa, in terza posizione si è portato il compagno di squadra di Burns, l’italiano Andrea Giudice, quarto il rumeno Tudor Jercan (Gulstar Racing – KR/Iame) davanti a Cristian Blandino (Zanchi Motorsport – KR/TM Kart) e al vincitore della scorsa edizione della Final Cup, Nicolas Marchesi (Team Driver – KR/Iame).

OK-N Campionato WSK Final Cup:

1° Burns Jenson Eric (AUS) punti 138

2° Pavan Sebastiano (ITA) punti 132

3° Giudice Andrea (ITA) punti 105

4° Jercan Tudor (ROU) punti 92

5° Blandino Cristan (ITA) punti 88

OK-NJ – Gorun in testa del campionato

A Lonato si è particolarmente distinto Victor Gorun (Tellone Motorsport - Tony Kart/Modena Engines/Vega), autore di una bella prestazione con una doppia vittoria nella Prefinale e nella Finale che nel campionato lo ha portato al primo posto, scavalcando il vincitore della finale di Franciacorta, il tedesco Henri Moehring (KR Motorsport - KR/Iame), sesto a Lonato. Terzo in campionato si è confermato Luigi D’Ascoli (Modena Kart – Parolin/TM Kart), con il pilota italiano che rimane in corsa per il titolo insieme all’americano Colton Schniegenberg (Ward Racing – Parolin/TM Kart), a Lonato secondo davanti all’italiano Lorenzo Leopardi (Monster K Factory – Monster K/TM Kart).

OK-NJ Campionato WSK Final Cup:

1° Gorun Victor (USA) punti 189

2° Moehring Henri (GER) punti 167

3° D’Ascoli Luigi (ITA) punti 133

4° Schniegenberg Colton (USA) punti 100

5° Lorenzo Leopardi (ITA) punti 96

MINI Gr.3 – Steindal mantiene il comando

Classifica molto corta nella MINI Gr.3, dove Theo Steindal (MP Academy Gamoto – Henza/TM Kart/Vega), che aveva vinto a Franciacorta, è stato costretto al ritiro nella finale di Lonato. Il norvegese rimane leader nel campionato ma è stato avvicinato a soli 4 punti dal marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame/Vega), vittorioso nella finale di Lonato. Il messicano Guido Ebergenyi (MP Academy Gamoto) ha scalato la classifica fino al terzo posto, grazie alla sua vittoria nella Prefinale-B e alla seconda posizione nella Finale di Lonato. Fra i migliori in classifica anche il polacco David Johannes Aagten (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex), mentre scende al quinto posto il pilota delle Bahamas Lenox Lockhart (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart).

MINI Gr.3 Campionato WSK Final Cup:

1° Standal Theo (NOR) punti 150

2° El Gahoudi Nahyl (MAR) punti 146

3° Ebergenyi Guido (MEX) punti 124

4° Aagten David Johannes (POL) punti 119

5° Lockhart Lenox (BAH) punti 106

MINI U10 – Miras in una classifica molto corta

In testa al campionato si conferma Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Paolin/Iame/Vega) in una classifica molto corta. Il pilota spagnolo, dopo la vittoria a Franciacorta, si è dovuto accontentare della sesta posizione a Lonato e il suo vantaggio si è ridotto a soli 5 punti sull’americano Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart), vincitore a Lonato al termine di una gran battaglia. La terza posizione in classifica è occupata a pari punti dall’olandese Denver Bos (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) e dall’austriaco Johan Berger (BabyRace), tutti e due sul podio della finale di Lonato rispettivamente con il secondo e terzo posto.

MINI U10 Campionato WSK Final Cup:

1° Miras Y Munoz Sasha Stephane (ESP) punti 167

2° Burgess Zayne (USA punti 162

3° Bos Denver (NED) punti 108

3° Berger Johan (AUT) punti 108

5° Simone Leo (CAN) punti 85

Il programma

La fase finale di domenica 29 novembre sarà trasmessa in diretta TV Live Streaming nei siti WSK.it, Motorsport.com e YouTube:

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.com/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION

Mercoledì 25 novembre: Prove libere.

Giovedì 26 novembre: Prove libere, Controllo amministrativo, Verifiche tecniche, Briefing.

Venerdì 27 novembre: Prove cronometrate, Manches eliminatorie; Premiazione Pole Positions.

Sabato 28 novembre: Manche eliminatorie.

Domenica 29 novembre: Prefinali, Finali.

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