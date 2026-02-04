WSK | La Super Master Series scende in pista a Sarno

Dopo la straordinaria apertura della WSK Super Master Series 2026 al Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese dello scorso 25 gennaio, è già ai nastri di partenza il secondo round in programma sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno dal 4 all’8 febbraio.

In pista le categorie che hanno inaugurato la stagione, ovvero MINI, OK-NJ, OKJ, OK e KZ2, pronte a rinnovare lo spettacolo messo in mostra nel primo appuntamento dell’anno, con tutti i maggiori protagonisti che si sono confrontati la scorsa settimana fra i 300 piloti di La Conca. Ma a Sarno l’entry-list è ancora più numerosa, sono attesi infatti 320 piloti in gara con le maggiori case e i team più importanti a livello internazionale.

A Sarno i punti valgono di più

Per le 5 prove in calendario, il regolamento WSK prevede come di consueto una classifica con punteggio incrementale dopo ogni prova, e questa di Sarno già attribuisce 10 punti in più per il vincitore della Prefinale e della Finale, utili sia per chi deve recuperare uno svantaggio ma anche per incrementare il bottino. Il punteggio poi aumenterà di 20 punti nella prova di Viterbo del 22 febbraio e 30 punti per le ultime due prove di Lonato (8 marzo) e Franciacorta (22 marzo).

KZ2 – Orlov il pilota da battere

In KZ2 il pilota da battere è Max Orlov (CPB Sport – Sodikart/TM Kart/LeCont) che non ha lasciato scampo agli avversari. Il pilota russo, già nell’Olimpo del karting internazionale e vincitore della WSK Final Cup del 2024, ha iniziato alla grande questa WSK Super Master Series aggiudicandosi con autorità sia la Prefinale che la Finale, davanti ai due compagni di squadra, gli olandesi Ayden Jthien e Dion Van Werven.

Ma a Sarno la KZ2 si presenta ben più affollata, con 57 piloti e molti altri nomi di primo piano, come Senna Van Walstijn sempre con CPB Sport, Cristian Bertuca e Pedro Hiltbrand con Birelart e la nuova motorizzazione Iame, Emilien Denner e Markus Kajak con Formula K SRP, Danilo Albanese con KR Motorsport, Daniel Vasile al debutto con il team Maranello insieme a Giuseppe Palomba, Viktor Gustafsson con CRG, e tanti altri in grado di prevalere.

Campionato KZ2

1° Orlov Max (//) punti 90

2° Jthien Ayden (NED) punti 59

3° Van Werven Dion (NED) punti 38

OK – E’ Krutogolov il primo vincitore

Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame/LeCont) canta vittoria nella OK al termine di una gara molto combattuta. Fra i molti pretendenti al successo, il pilota ucraino, vincitore della Prefinale-A, riesce ad avere la meglio anche nella Finale approfittando di una penalizzazione inflitta all’australiano James Anagnostiadis (KR Motorsport – KR/Iame). Alle sue spalle si piazzano lo scozzese Zac Drummond (Fusion Motorsport – KR/Iame) e il ceco Jindrich Pesl (Tony Kart racing Team – Tony Kart/Vortex). La categoria a La Conca ha visto la maggiore partecipazione in assoluto con 88 piloti.

Campionato OK

1° Krutogolov Lev (UKR) punti 86

2° Drummond Zac (GBR) punti 58

3° Pesl Jindrich (CZE) punti 57

OKJ – Comanda Pizzonia

Il brasiliano Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart/Vega) a La Conca in OK-Junior vince tutto quello che c’è a vincere. Sue le manches, la Prefinale-A e poi anche la Finale, davanti al francese Many Nuvolini e all’inglese Will Green, ambedue in gara con KR Motorsport su KR/Iame. La categoria si è rivelata quanto mai interessante per la presenza di molti giovani particolarmente competitivi con un parco partenti di ben 77 piloti.

Campionato OKJ

1° Pizzonia Antonio (BRA) punti 90

2° Nuvolini Many (FRA) punti 67

3° Palacio Lucas (USA) punti 40

OK-NJ – Perico debutto vincente

Buona partecipazione anche nella OK-N Junior, interessante categoria nazionale di passaggio dalla MINI alla OKJ. A eccellere è stato Niccolò Perico (KR Motorsport – KR/Iame/Vega), proveniente appunto dalla MINI e già a suo agio in questa categoria superiore. A La Conca Perico è riuscito a costruirsi il successo fin dalle manches, per poi concludere con la vittoria sia nella Prefinale-A che nella Finale. In seconda e terza posizione hanno concluso il finlandese Leo Laitinen (Parolin Finland – Parolin/TM Kart), vincitore della Prefinale-B, e il tedesco Sebastian Riedel (Team Driver – KR/Iame).

Campionato OK-NJ

1° Perico Niccolo’ (ITA) punti 90

2° Laitinen Leo (FIN) punti 69

3° Riedel Sebastian (GER) punti 44

MINI Gr.3 - El Gahoudi primo leader

Il marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame/Vega) porta a termine con un bel successo la Finale di La Conca, al termine di una gara condotta sempre in testa fin dal via. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra, l’italiano Filippo Frigerio, mentre il maltese Zane Pace (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) conquista il podio dopo una gran rimonta. A Sarno è attesa la riscossa dell’americano Winn Godschalk (Kidix – KR/Iame), fuori causa al via della finale dopo aver vinto la Prefinale-A.

Campionato MINI GR.3

1° El Gahoudi Nahyl (MAR) punti 89

2° Frigerio Filippo (ITA) punti 50

3° Godschalk Wynn (USA) punti 38

MINI U10 – Burgess conduce la categoria dei giovanissimi

L’arrivo in volata della MINI U10 fa prefigurare ancora una volta grande incertezza in questa categoria. A La Conca la Finale è andata all’americano Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega), ma con solo 31 millesimi di secondo sullo spagnolo Oliver Weytjens (Team Driver – KR/Iame). Terzo ha concluso il francese Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Parolin/Iame) anche questi al termine di una gran volta per agguantare il podio.

Campionato MINI 10

1° Burgess Zayne (USA) punti 78

2° Miras Y Munoz Sasha (FRA) punti 60

3° Weytjens Oliver (ESP) punti 45

Il programma a Sarno

Mercoledì 4 febbraio: Prove libere

Giovedì 5 febbraio: Prove libere, Controllo amministrativo, Verifiche tecniche, Briefing.

Venerdì 6 febbraio: Prove libere, Prove cronometrate, Manches eliminatorie.

Sabato 7 febbraio: Warm up, Manche eliminatorie, Prefinali.

Domenica 8 febbraio: Warm up, Prefinali, Finali.