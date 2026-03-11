WSK | La stagione 2026 del RMC Euro Trophy scatta da Cremona

La pista lombarda accoglierà un parterre internazionale per il primo dei quattro round del campionato, preparando il terreno per quello che promette di essere un altro anno competitivo nell'ecosistema del karting Rotax.

Dopo l'ottima partecipazione registrata alla Rotax MAX Challenge Winter Cup di inizio anno, l'evento inaugurale dell'Euro Trophy conferma questo trend positivo, con piloti e team provenienti da tutta Europa e non solo che si riuniranno a Cremona per l'inizio del loro campionato.

L'evento vedrà la partecipazione di tutte e cinque le categorie Rotax (Mini MAX, Junior MAX, Senior MAX, DD2 e DD2 Masters), garantendo una griglia di partenza completa e diversificata sia nelle classi a trasmissione diretta che in quelle con cambio.

Si prevede la presenza di team che rappresentano un'ampia gamma del paddock Rotax internazionale, inclusi concorrenti di lunga data e nuove aggiunte alla serie in questa stagione.

Premi 2026

Oltre all'azione in pista, il Rotax MAX Challenge Euro Trophy offre ancora una volta un accesso all'evento Rotax più prestigioso del mondo: le Rotax MAX Challenge Grand Finals, che si terranno in Portogallo nel 2026.

I biglietti saranno assegnati a fine stagione in base alla classifica di categoria, con posti disponibili per i primi 3 classificati del campionato Junior MAX e Senior MAX, nonché per i campioni e vice campioni della DD2 e per il campione della DD2 Masters. I piloti della Mini MAX avranno l'opportunità di assicurarsi un posto alle Grand Finals vincendo i round durante la stagione.

Ulteriori incentivi saranno offerti durante tutto il campionato. Durante l'ultimo round della serie a Trinec, BRP-Rotax assegnerà due premi speciali durante la cerimonia del podio: un motore Rotax MAX e un ingresso gratuito per la successiva stagione dell'Euro Trophy, entrambi assegnati tramite estrazione tra i concorrenti idonei.

Una grande collaborazione con la Porsche Carrera Cup Italia

La stagione 2026 introduce anche un'opportunità unica per i piloti grazie alla nuova partnership tra il Rotax MAX Challenge Euro Trophy e la Porsche Carrera Cup Italia.

I vincitori delle categorie Senior MAX e DD2 saranno invitati a partecipare a una giornata di test con la Porsche 992 GT3 Cup schierata da Omnia Racing nella serie. La sessione di test si svolgerà presso l'Autodromo di Cremona a fine stagione.

Con una grande partecipazione internazionale, ricchi premi in palio e una struttura del campionato costruita su quattro eventi chiave, il round di apertura a Cremona darà ufficialmente il tono alla stagione 2026 del Rotax MAX Challenge Euro Trophy.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 11 marzo

Prove libere ore 8:30.

Giovedì 12 marzo

Prove libere ore 8:30.

Venerdì 13 marzo

Prove libere ore 8:20; Prove libere non di qualificazione ore 9:50; Prove di qualificazione ore 11:20; Manche ore 13:20.

Sabato 14 marzo

Warm-Up ore 8:20; Manche ore 9:40.

Domenica 15 marzo

Warm-Up ore 8:45; Diretta TV e Live Streaming dalle ore 10:40 per le Prefinali e dalle ore 13:40 per le Finali (DD2-Masters ore 13:40, Mini MAX ore 14:10, Junior MAX ore 14:40, Senior MAX ore 15:10).

DIRETTA TV

Domenica 15 marzo, le prefinali e le finali saranno trasmesse in diretta TV tramite Live Streaming sulla pagina Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, sul sito web RMCET, sulla piattaforma YouTube e su Motorsport.com.

https://www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com

https://www.youtube.com/@RotaxMAXChallengeEuroTrophy