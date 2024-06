WSK | La Euro Series a Franciacorta per il primo round

Al circuito Franciacorta Karting Track prende il via la WSK Euro Series con il primo round in programma dal 26 al 30 giugno al giro di boa del calendario sportivo di WSK Promotion e un ottimo parterre di oltre 250 piloti nelle categorie MINI, OKNJ, OKN, OKJ, OK.

Due gli appuntamenti della WSK Euro Series: la tappa d’apertura di questo weekend a Franciacorta, al via dell’estate, mentre a fine settembre i campioni saranno celebrati nella spettacolare cornice di Sarno.

Seppur tutte le competizioni WSK offrano sempre i medesimi elevatissimi standard sportivi, la WSK Euro Series ha probabilmente per il karting internazionale un significato particolare: nel corso delle numerose precedenti edizioni, infatti, è stata l’importante trampolino di lancio per numerosi talenti che oggi occupano un posto sulla griglia di partenza della Formula 1.

E anche quest’anno, l’Euro Series si appresta ad accogliere numerosi piloti, team e appassionati

provenienti da tutto il mondo.

La seconda prova della WSK Euro Series al Circuito Internazionale Napoli di Sarno si disputerà dal 25 al 29 settembre. I due appuntamenti comprendono le stesse categorie MINI, OKNJ, OKN, OKJ, OK.

WSK Euro Series Franciacorta Foto di: WSK

Diretta TV

La fase finale di domenica 30 giugno sarà trasmessa in diretta TV Live Streaming, nella pagina Facebook WSK Promotion, nei siti WSK, Motorsport.com, YouTube e nella piattaforma Vimeo:

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.com/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION

Il programma della WSK Euro Series, Rd1 Franciacorta

Mercoledì 26 giugno: Prove libere 8:30.

Giovedì 27 giugno: Prove libere 8:30.

Venerdì 28 giugno: Prove cronometrate dalle ore 11:20; manches dalle ore 14:00.

Sabato 29 giugno: 8:30 Warm up; 10:50 Manches eliminatorie.

Domenica 30 giugno: 8:00 Warm up; in diretta TV e Live Streaming 9:30 Prefinali, 13:20 Finali.

Il calendario delle due prove WSK Euro Series

1°Rd – 30/06/2024 FRANCIACORTA / MINI – OKNJ – OKN – OKJ – OK.

2°Rd – 29/09/2024 SARNO / MINI – OKNJ – OKN – OKJ – OK.