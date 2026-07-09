WSK | La Euro Series a Cremona per assegnare i titoli 2026

Nel weekend dell’8-11 luglio torna il grande karting internazionale targato WSK Promotion con la terza e ultima prova della WSK Euro Series che al Cremona Circuit assegnerà i titoli di categoria per la stagione 2026 dopo le prime due prove di Viterbo e Lonato.

Per questo importante appuntamento di piena estate il parco partenti si presenta ancora una volta numeroso, con circa 280 piloti di oltre 50 nazioni nelle categorie MINI Under 10, MINI Gr3, OK-NJ, OK-N, OKJ, OK e KZ2.

La scorsa prova della WSK Euro Series a Lonato ha lanciato diversi protagonisti alla ribalta nelle classifiche di campionato, rendendole più che mai aperte a qualsiasi risultato, tanto più che a Cremona diventerà determinante il punteggio più alto previsto per la terza prova, con ben 153 punti in palio, dalle manches (da 13 punti a scalare), alle Prefinali (da 60 punti) e alla Finale di ogni categoria (da 80 punti).

KZ2 – Orlov è il nuovo leader

Nella KZ2 è Max Orlov (CPB Sport – Sodi/TM Kart/LeCont) a condurre in campionato grazie alla vittoria ottenuta a Lonato, che ha permesso al pilota russo di scavalcare il vincitore di Viterbo e compagno di squadra, l’olandese Dion Van Werven. L’armata CPB Sport a Cremona sarà completata anche dall’inglese Jenson Graham, altro protagonista del campionato e quarto in classifica, preceduto dal tedesco Max Schleimer (CL Racing/Team Renda – Birelart/TM Kart).

OK – Firhand gran favorito

Nella OK conduce l’indonesiano Qarrar Firhand (Ward Racing – Parolin/TM Kart/LeCont) grazie all’en-plein di Viterbo e il secondo posto di Lonato, gran favorito per il campionato. Diversi i nomi nuovi presenti a Cremona in questa categoria che cercheranno di contrastare il pilota indonesiano. In lizza per un bel risultato anche l’americano Nicola Stanley (MP Academy Gamoto – Henza/TM Kart).

OKJ – Babicek precede tanti avversari

Si profila un intenso confronto nella OK-Junior, con il ceco Zdenek Babicek (Tepz Racing Team – Tony Kart/Iame/Vega) in testa al campionato grazie all’en-plein di Lonato, ma inseguito dal polacco Leo Gorski, in gara con il suo nuovo team MP Motorsport su Henza/TM Kart, oltre allo slovacco Alex Molota (Hagemann Racing – Gillard/TM Kart), il brasiliano Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart) e l’ucraino Vsevolod Osadchyi-Suslovskyi (Energy Corse – Energy/Iame), tutti in grado di inserirsi al vertice. Pronto a riscattare la prova di Lonato anche l’italiano Michele Orlando (DR – DR/Modena Engines), vincitore a Viterbo.

MINI U10 – Burgess al comando, ma è tutto in divenire

L’americano Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) si presenta maggior favorito a Cremona dopo il successo di Lonato. Il giovane portacolori di Parolin Motorsport dovrà però vedersela con diversi concorrenti, come il francese Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Parolin/Iame), l’austriaco figlio d’arte Jack Wolff (KR Motorsport – KR/Iame) in forte crescita agonistica, così come l’altro figlio d’arte Johan Berger (BabyRace – Parolin/Iame) e il suo compagno di team, il canadese Jayden Francisco.

MINI Gr.3 – Gran duello tra Mair e El Gahoudi

Il britannico Alfie Richard Mair (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex/Vega) è in testa alla classifica di campionato dopo la vittoria di Viterbo e il secondo posto di Lonato, dove a vincere è stato il marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame), maggior contendente per il titolo della categoria. Fra i maggiori protagonisti anche il tailandese Phawin Warakitsupachok, compagno di squadra di El Gahoudi.

OK-N – Al comando c’è Giudice

E’ atteso un gran confronto in OK-N, dove al comando è passato Andrea Giudice (Tony Kart racing Team – Tony Kart/Vortex/Vega) con il successo di Lonato, nella vittoria che gli ha consentito di scavalcare il vincitore di Viterbo, Lamberto Ferrari (Monster K Factory – Monster K/TM Kart), e di portarsi al comando nel campionato. A contrastare i due leader, a Cremona ci saranno anche Nicolas Marchesi (Team Driver – KR/Iame) e Manuel Scognamiglio (Pantano by DAM – Pantano/Iame), entrambi vincitori delle rispettive prefinali di Lonato.

OK-NJ – Duello Hedfors e Schniegenberg

Con la vittoria a Lonato lo svedese Elton Hedfors (Modena Kart – Parolin/TM Kart/Vega) è passato di misura in testa al campionato, sopravanzando l’americano Colton Schniegenberg (Ward Racing – Parolin/TM Kart), vincitore a Viterbo. In terza posizione più staccato si è portato l’altro portacolori del team Modena Kart, Luigi D’Ascoli, a pari punti con un altro protagonista della categoria, Marco Verde (Team Driver – KR/Modena Engines).

Il programma

Il programma inizia mercoledì con le prove libere. Prosegue giovedì con le prove cronometrate di qualificazione e le prime manches eliminatorie. Venerdì la conclusione delle manches, sabato la fase finale. La fase finale di sabato 11 luglio sarà trasmessa in diretta TV Live Streaming nei siti WSK.it, Motorsport.com e YouTube.

Mercoledì 8 luglio: Prove libere

Giovedì 9 luglio: Prove libere, Prove cronometrate, Manches eliminatorie

Venerdì 10 luglio: Warm up, Manche eliminatorie

Sabato 11 luglio: 8:00 Warm up, 9:30 Prefinali, 13:10 Finali