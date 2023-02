WSK | In 360 pronti per la Super Master Series a Franciacorta

Carica lettore audio

Dopo l’apertura di Lonato del 5 febbraio scorso, la WSK Super Master Series è già pronta a presentarsi per il weekend del 19 febbraio sulla pista di Franciacorta per il secondo round della stagione.

L’evento è subito salutato con un numero importante di piloti dopo il successo dei 334 piloti verificati nel primo round a Lonato, a Franciacorta sono attesi infatti 360 piloti nelle classiche categorie MINI, OKJ, OK, e KZ2. Quindi per la WSK Super Master Series ancora grandi numeri per un ulteriore ricco weekend, con i team più prestigiosi e tanti protagonisti decisi a confermare al Franciacorta Karting Track la leadership appena conquistata a Lonato ma anche con tanti rivali pronti a dar battaglia per inserirsi al vertice.

KZ2 – Al comando del campionato c’è Bertuca

Nel primo round di Lonato, in KZ2 si è portato al comando il giovane Cristian Bertuca (BirelArt Racing/BirelART-TM-Vega) con 69 punti, brillante vincitore della finale, seguito dal validissimo francese Emilien Denner (Sodikart/Sodi-TM) a quota 48 e dal romeno Daniel Vasile, compagno di squadra di Bertuca, quarto sul traguardo e autore della pole position, con 37 punti. Fra i protagonisti di Lonato si è inserito anche l’altro pilota di BirelArt, Alessio Piccini, quarto in campionato con 36 punti, e il tedesco David Trefilov (Maranello SRP/Maranello-TM) sul terzo gradino del podio e quinto in campionato con 34 punti.

La classifica KZ2 dopo la prima prova

1. Cristian Bertuca (ITA) punti 69

2. Emilien Denner (FRA) punti 48

3. Daniel Vasile (ROU) punti 37

4. Alessio Piccini (ITA) punti 36

5. David Trefilov (DEU) punti 34

OK – La leadership è di Egozi

In OK è l’americano Luis James Egozi ad aver acquisito la leadership nel campionato (Tony Kart Racing Team/Tony Kart-Vortex-LeCont) con 86 punti grazie successo ottenuto in Prefinale e poi anche in Finale nelle ultime battute di gara, dove era riuscito a superare il polacco Gustav Wisnieswki (Forza Racing/Exprit-TM), secondo in campionato con 69 punti. Terzo in classifica con 32 punti si è portato il brasiliano Gabriel Gomez (CRG Racing Team/CRG-Iame), davanti al terzo piazzato sul traguardo di Lonato, il francese Jimmy Helias (Ward Racing/Tony Kart-Vortex) con 31 punti. Ma qui sono diversi i piloti chiamati subito a recuperare punti, a causa di momenti sfortunati capitati proprio nella Finale dopo un buon avvio in prova e nelle manches.

La classifica OK dopo la prima prova

1. Luis James Egozi (USA) punti 86

2. Gustav Wisnieswki (POL) punti 69

3. Gabriel Gomez (BRA) punti 32

4. Jimmy Helias (FRA) punti 31

5. Tomass Stolcermanis (LVA) punti 30

OKJ – Conduce Lehtimaki con il pieno di punti nelle qualifiche

Nella OK-Junior in testa alla classifica di campionato dopo la prima prova è il finlandese Sebastian Lehtimaki (Koski Motorsport/Tony Kart-Vortex-Vega) con 70 punti, giunto secondo sul traguardo di Lonato ma con il pieno di punti per la sua prima posizione nelle qualifiche e in Prefinale. Segue con 56 punti il turco Hasan Aksoy Alp (Tony Kart Racing Team/Tony Kart-Vortex) sorprendente vincitore della finale. Al terzo posto in campionato con 44 punti si è inserito l’italiano Filippo Sala (Sodikart/Sodi-TM) grazie alla sua vittoria in Prefinale e settimo in Finale. Seguono con 32 punti lo spagnolo Christian Costoya (Parolin Motorsport/Parolin-TM) e con 28 punti il colombiano Salim Hanna Hernandez (Ricky Flynn/LN Kart-Vortex), terzo sul traguardo di Lonato.

La classifica OKJ dopo la prima prova

1. Sebastian Lehtimaki (FIN) punti 70

2. Alp Hasan Aksoy (TUR) punti 56

3. Filippo Sala (ITA) punti 44

4. Christian Costoya (ESP) punti 32

5. Salim Hanna Hernandez (COL) punti 28

MINI Gr.3 – A Zulfikari la prima prova e la leadership

Nel consueto duello per la vittoria nella MINI Gr.3 il turco Iskender Zulfikari (BabyRace/Parolin-Iame-Vega) conquista il successo negli ultimi metri di gara e conduce il campionato con 89 punti, mentre il suo più accreditato rivale, l’olandese Dean Hoogendoorn (Kidix/Alonso-Iame), si è dovuto accontentare del quarto posto al termine di una gara convulsa, ed è secondo in campionato con 55 punti. Secondo sul traguardo di Lonato e terzo posto in classifica per il romeno Bogdan Cosma Cristofor (Team Driver/KR-Iame) con 44 punti, davanti agli altri due piloti del Team Driver, Ilia Berezin e lo spagnolo Bosco Arias Chavarri, ambedue a quota 33 punti. Il terzo sul podio, Vladimir Ivannikov (Gamoto/EKS-TM), è sesto con 27 punti.

La classifica MINI Gr.3 dopo la prima prova

1. Iskender Zulfikari (TUR) punti 89

2. Dean Hoogendoorn (NLD) punti 55

3. Bogdan Cosma Cristofor (ROU) punti 44

4. Ilia Berezkin punti 33

5. Bosco Aria Chavarri (ESP) punti 33

MINI Gr.3 Under 10 – In testa Venant, di misura su Legenkyi

Nella MINI Gr.3 Under 10 il belga Antoine Venant (Kidix/KR-Iame-Vega) si aggiudica la finale di Lonato e la prima posizione in campionato con 78 punti, inseguito a 69 punti dall’ucraino Oleksandr Legenkyi (UKR) (Team Driver/KR-Iame) che dopo aver vinto in Prefinale si è confermato molto veloce anche in Finale con il secondo posto. Terzo in campionato con 35 punti lo svizzero Albert Tamm (BabyRace/Parolin-Iame), vincitore di una Prefinale, ma solamente 11mo in Finale. Sul terzo gradino del podio di Lonato è salito l’italiano David Moscardi (AV Racing/Parolin-TM), che gli permette di piazzarsi quarto in campionato con 32 punti, a pari punti con lo slovacco Alex Molota (Firelly/EKS-TM).

La classifica MINI Gr.3 Under 10 dopo la prima prova

1. Antoine Venant (BEL) punti 78

2. Oleksandr Legenkyi (UKR) punti 69

3. Albert Tamm (CHE) punti 35

4. David Moscardi (ITA) punti 32

5. Alex Molota (SVK) punti 32

Il programma WSK Super Master Series, Round 2, Franciacorta Karting Track

Mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio: prove libere.

Venerdì 17 febbraio: ore 10:20 prove cronometrate, 12:30 manches eliminatorie.

Sabato 18 febbraio: ore 9:40 manches eliminatorie.

Domenica 19 febbraio: ore 10:10 Prefinali, 13:50 Finale OKJ, 14:20 Finale MINI U10, 14:50 Finale MINI Gr.3, 15:20 Finale KZ2, 15:50 Finale OK.

Prefinali e Finali in diretta TV Streaming nei siti

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.tv/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION

LINK: Entry List

I prossimi appuntamenti della WSK Super Master Series:

2°Rd – 19/02/2023 FRANCIACORTA / MINI – OKJ – OK – KZ2

3°Rd – 05/03/2023 SARNO / MINI – OKJ – OK – KZ2

4°Rd – 30/04/2023 CREMONA / MINI – OKJ – OK – KZ2

Azione in pista Photo by: WSK

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 17 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Azione in pista Photo by: WSK

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.