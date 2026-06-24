WSK | Il Rotax MAX Challenge Euro Trophy riparte da Genk

Circa 250 piloti si sfideranno in uno dei circuiti più iconici del karting internazionale, a ulteriore conferma della forza del campionato, mentre la lotta per i titoli del 2026 si intensifica.

Ancora una volta, la categoria Senior MAX si conferma come la principale della serie, attirando ben oltre 100 iscritti e rafforzando il suo status di una delle classi più competitive del Rotax Karting.

Il profilo internazionale dell'evento rimane altrettanto impressionante, con concorrenti provenienti da oltre 30 paesi, una cifra che sottolinea ancora una volta il richiamo mondiale del Rotax MAX Challenge Euro Trophy.

La E20 si unisce alla griglia

Una delle principali novità della stagione 2026 farà il suo debutto a Genk, dove le categorie E20 Senior ed E20 Masters entreranno a far parte dell'evento per la prima volta.

Le due classi completamente elettriche rappresentano un passo importante nella continua evoluzione del Rotax Karting e aggiungeranno una nuova dimensione al weekend. I vincitori di entrambe le categorie si aggiudicheranno un biglietto per le Rotax MAX Challenge Grand Finals 2026.

Una settimana piena di gare

L'evento inizierà con due giorni di test, mercoledì e giovedì, per permettere a team e piloti di prepararsi alla fase competitiva del fine settimana. Venerdì prenderà il via la competizione ufficiale con le prove di qualificazione e le prime manche di qualificazione, che proseguiranno per tutta la giornata di sabato. L'evento culminerà domenica con le prefinali e le finali che decreteranno i vincitori del terzo round.

Con le battaglie per il campionato che si fanno sempre più intense e l'introduzione delle categorie E20 come novità, ci sono tutti gli ingredienti per un altro capitolo memorabile della stagione 2026 del Rotax MAX Challenge Euro Trophy.

Oltre al suo significato storico, il Karting Genk è considerato uno dei circuiti più impegnativi dal punto di vista tecnico nel karting europeo. Il tracciato combina lunghi tratti a tutto gas con diverse curve a media e bassa velocità, ponendo una forte enfasi sulla stabilità in frenata, la trazione e la tecnica di gara.

Le opportunità di sorpasso sono numerose, soprattutto alla fine del rettilineo principale e nel settore iniziale, mentre la fluida sezione centrale premia i piloti capaci di mantenere slancio e precisione per tutto il giro.

Il mix di curve tecniche e zone di scia del circuito produce tradizionalmente gare molto combattute, rendendo Genk uno dei test più impegnativi e completi sia per i piloti che per i team durante tutta la stagione.

Il programma

Mercoledì 24 giugno: Prove libere 8:30.

Giovedì 25 giugno: Prove libere 8:30.

Venerdì 26 giugno: Prove libere 9:00; Prove non di qualificazione 11:00; Prove di qualificazione 12:30; Batterie 14:40.

Sabato 27 giugno: Warm-up 8:45; Batterie 11:00.

Domenica 3 maggio: Warm-up 8:30; In diretta TV e in streaming dalle 10:20 per le pre-finali e dalle 13:40 per le finali (DD2-Masters alle 13:40, E20 Senior/Masters alle 14:10, Mini MAX alle 14:40, Junior MAX alle 15:10, Senior MAX alle 15:40.

Domenica 28 giugno, le pre-finali e le finali saranno trasmesse in diretta TV tramite streaming live su Motorsport.com, sulla pagina Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, sul sito web RMCET e sulla piattaforma YouTube:

ROTAX MAX Euro Trophy Facebook

https://www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com

https://www.youtube.com/@RotaxMAXChallengeEuroTrophy