WSK | Attesi oltre 400 piloti a Franciacorta per la conclusione della Super Master Series

La prova conclusiva della WSK Super Master Series conferma il grande successo del campionato organizzato da WSK Promotion e anche in questa occasione presenta uno straordinario appuntamento internazionale con un paddock decisamente molto affollato e ricco di protagonisti. Al Franciacorta Karting Track per il gran finale in programma dal 18 al 22 marzo sono infatti attesi oltre 400 piloti nelle categorie MINI, OKNJ, OKJ, OK e KZ2.

Tanto interesse per l’ultima prova che assegna i titoli

La lotta per i titoli di categoria accresce l’interesse di questa prova conclusiva che dovrà assegnare quasi tutti i titoli ancora in palio, ad eccezione della sola OK-N Junior, dove Niccolò Perico ha dominato la scena con un un-plein di vittorie in tutte e quattro le prime prove di La Conca, Sarno, Viterbo e Lonato. Il pilota italiano si è dimostrato eccezionalmente competitivo fin da subito, adattandosi benissimo alla categoria dopo i suoi recenti brillanti trascorsi nelle più piccole MINI U10 e MINI Gr.3, confermando così la validità di questa Junior nel percorso verso le categorie maggiori.

KZ2 – Comanda Orlov, ma la classifica è aperta

Nella KZ2 è Max Orlov (Sodikart – Sodikart/TM Kart/LeCont) a comandare la classifica, ma con i 153 punti che sono in palio nell’ultima prova di Franciacorta, il pilota russo non può ancora sentirsi del tutto tranquillo. La sua vittoria nell’ultima prova di Lonato gli ha regalato un ulteriore vantaggio, ma ancora niente è deciso. In lizza è rimasto soprattutto l’altro pilota targato Sodikart, l’olandese Senna Van Walstijn, già campione nella Super Master del 2022 e del 2025, al quale è sfuggita l’occasione di imporsi nella scorsa prova di Lonato. Fra i migliori anche un altro pilota Sodikart, il ceco Marek Skrivan che si è rivelato fra i più competitivi.

Ma un risultato di prestigio lo cerca anche Danilo Albanese (KR Motorsport – KR/Iame), andato a podio a Lonato, e anche una infilata di campioni come Cristian Bertuca (Birelart Racing – Birelart/Iame) e il suo compagno di squadra Pedro Hiltbrand, Emilien Denner (Formula K SRP – IPK/TM Kart), Viktor Gustafsson (CRG Racing Team – CRG/TM Kart), Giuseppe Palomba (Maranello Kart – Maranello/TM Kart) e anche altri top drivers.

Campionato KZ2

1° Orlov Max (//) punti 397

2° Van Walstijn Senna (NED) punti 297

3° Skrivan Marek (CZE) punti 164

I vincitori delle finali nelle precedenti 4 prove

KZ2: Max Orlov (La Conca), Senna Van Walstijn (Sarno), Senna Van Walstijn (Viterbo), Max Orlov (Lonato).

OK – Krutogolov maggior candidato

Il pilota ucraino Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame/LeCont), che vanta due vittorie nelle quattro finali finora disputate, è il maggior candidato al titolo di categoria, grazie anche al vantaggio in classifica incrementato nella scorsa prova di Lonato con il secondo posto conquistato dopo una gran rimonta conclusa alle spalle dello spagnolo Benjamin Manach (Ward Racing – Parolin/TM Kart). Il ventaglio dei pretendenti al titolo comprende anche lo scozzese Zac Drummond (Fusion Motorsport – KR/Iame), il ceco Jindrich Pesl (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) e anche Manach, vincitore dell’ultima prova.

Campionato OK

1° Krutogolov Lev (UKR) punti 313

2° Drummond Zac (GBR) punti 266

3° Pesl Jindrich (CZE) punti 244

I vincitori delle finali nelle precedenti 4 prove

OK: Lev Krutogolov (La Conca), Dean Hoogendoorn (Sarno), Lev Krutogolov (Viterbo), Benjamin Manach (Lonato).

OKJ – Pizzonia con i favori del pronostico

Particolarmente combattuta la OKJ che presenta diversi protagonisti in grado di imporsi nel campionato. I favori del pronostico sono soprattutto per il brasiliano Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart/Vega), andato a segno nelle finali di La Conca e Viterbo, ma deve vedersela con validi avversari capitanati dallo spagnolo Daniel Miron Lorente (Fusion Motorsport – KR/Iame) andato al successo a Lonato, l’inglese William Green (KR Motorsport – KR/Iame), autore di una serie di piazzamenti, e il ceco Zdenek Babicek (Tepz Racing Team – Tony Kart/Iame), vincitore a Sarno. Ma anche altri sono pronti a ottenere un risultato di prestigio che potrebbe creare scompiglio nell’alta classifica.

Campionato OKJ

1° Pizzonia Antonio (BRA) punti 298

2° Miron Lorente Daniel (NED) punti 245

5° Green Will (GBR) punti 191

I vincitori delle finali nelle precedenti 4 prove

OKJ: Antonio Pizzonia (La Conca), Zdenek Babicek (Sarno), Antonio Pizzonia (Viterbo), Daniel Miron Lorente (Lonato).

OK-NJ – Perico irraggiungibile, è campione

L’aritmetica indica Niccolò Perico (KR Motorsport – KR/Iame/Vega) campione in anticipo di una prova. Il pilota italiano, alla sua quarta vittoria consecutiva nelle quattro prove finora disputate, vanta un margine di ben 271 punti sugli avversari, ed ormai è irraggiungibile. Nelle posizioni a seguire sono classificati lo svedese Elton Hedfors (Modena Kart – Parolin/TM Kart), sfortunato protagonista nella scorsa gara di Lonato, il finlandese Leo Laitinen (Parolin Finland – Parolin/TM Kart) e l’italiano Luigi D’Ascoli (Modena Kart – Parolin/TM Kart) con il secondo posto a Lonato, tutti molto vicini fra di loro, in lotta per aggiudicarsi le altre posizioni sul podio del campionato.

Campionato OK-NJ

1° Perico Niccolo’ (ITA) punti 476

2° Hedfors Elton (SWE) punti 205

3° Laitinen Leo (FIN) punti 200

I vincitori delle finali nelle precedenti 4 prove

OK-NJ: Niccolò Perico (La Conca), Niccolò Perico (Sarno), Niccolò Perico (Viterbo), Niccolò Perico (Lonato).

MINI Gr.3 – Ferguson di stretta misura

Quattro vincitori diversi nelle prime quattro prove indica l’incertezza del campionato, con diversi protagonisti in grado di aggiudicarsi il titolo. Con un leggero vantaggio in campionato si è portato l’inglese Daniel Ferguson (Team Driver – KR/Iame/Vega), che non vanta alcuna vittoria di finale ma importanti piazzamenti. Il suo vantaggio in classifica è di soli 6 punti sul pilota maltese Zane Pace (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) vincitore a Viterbo, 11 punti sull’americano Wynn Godschalk (Kidix Driver – KR/Iame) vincitore a Sarno, 53 punti su Filippo Frigerio (BabyRace – Parolin/Iame) vincitore della scorsa prova a Lonato. Il marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame), vincitore del primo round a La Conca, è quinto a 58 punti di distacco.

Campionato MINI GR.3

1° Ferguson Daniel (GBR) punti 255

2° Pace Zane (MLT) punti 249

3° Godschalk Wynn (USA) punti 234

I vincitori delle finali nelle precedenti 4 prove

MINI Gr.3: El Gahoudi (La Conca), Godschalk (Sarno), Pace (Viterbo), Frigerio (Lonato).

MINI U10 – Burgess vede il titolo

La classifica della MINI Under 10 è ancora sub-judice relativamente al round-3 di Viterbo, ma il vantaggio di 167 punti accumulato dal giovanissimo americano Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) non dovrebbe impedirgli il successo nel campionato. Burgess ha iniziato a vincere subito a La Conca, poi si è ripetuto nella seconda prova a Sarno, e infine anche nella quarta prova di Lonato. Nel terzo round di Viterbo il successo lo ha ottenuto il francese Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Parolin/Iame), quarto in campionato. Alle spalle di Burgess, in classifica seguono l’altro americano Blake Hsueh (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) e l’olandese Denver Bos (Kidix – KR/Iame).

Campionato MINI 10: (Sub-Judice)

1° Burgess Zayne (USA) punti 368

2° Hsueh Blake (USA) punti 201

3° Bos Denver (NED) punti 191

I vincitori delle finali nelle precedenti 4 prove

MINI U10: Zayne Burgess (La Conca), Zayne Burgess (Sarno), Sasha Miras Y Munoz (Viterbo), Zayne Burgess (Lonato).

Il programma

Mercoledì 18 marzo: Prove libere

Giovedì 19 marzo: Prove libere, Controllo amministrativo, Verifiche tecniche, Briefing.

Venerdì 20 marzo: Prove libere, Prove cronometrate, Manches eliminatorie.

Sabato 21 marzo: Warm up, Manche eliminatorie.

Domenica 22 marzo: 8:00 Warm up, 9:40 Prefinali, 13:30 Finali.