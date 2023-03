WSK | A Sarno il terzo round della Super Master Series

Carica lettore audio

Gran movimento nelle classifiche di campionato dopo le prime due prove della WSK Super Master Series di Lonato e Franciacorta, con l’inserimento di nuovi protagonisti alla ribalta pronti a dar battaglia anche nel prossimo terzo round del 5 marzo a Sarno.

Le classifiche cominciano a prendere un indirizzo significativo in questa 13ma edizione della WSK Super Master Series, fra le più combattute e avvincenti della sua storia. Ma sono ancora tanti i piloti decisi a risalire la classifica, favoriti anche dal punteggio ad incremento fra le quattro prove del campionato.

Sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno la terza prova della WSK Super Master Series dal 1° al 5 marzo si presenta con tutti i suoi maggiori protagonisti nelle categorie MINI, OKJ, OK e KZ2. Ecco le situazioni di campionato dopo la seconda prova di Franciacorta.

KZ2 – Bertuca è ancora leader, inseguito da una moltitudine di avversari

In KZ2 l’italiano Cristian Bertuca (BirelArt Racing/BirelArt-TM-Vega) si conferma in testa al campionato grazie al suo recente secondo posto conquistato a Franciacorta e la vittoria nella prima prova di Lonato, ma chi si è rivelato alquanto competitivo è il francese Tom Leuillet (Tony Kart Racing Team/ Tony Kart-Vortex), dominatore della scorsa prova di Franciacorta. Pronti al riscatto una moltitudine di avversari, a partire da Emilien Denner (Sodi-TM), Giuseppe Palomba (BirelArt-TM) e Alex Maragliano (Maranello-TM), tutti a secco di punti o quasi nella finale di Franciacorta.

La classifica KZ2 dopo la seconda prova

1. Cristian Bertuca (ITA) punti 159

2. Tom Leuillet (FRA) punti 119

3. Emilien Denner (FRA) punti 77

4. Giuseppe Palomba (ITA) punti 60

5. Alex Maragliano (ITA) punti 60

OK – Egozi mantiene la testa, ma si avvicina Walther

Nella OK accorcia le distanze il danese David Walther (Koski Motorsport/Tony Kart-Vortex-LeCont), che si porta in seconda posizione con il successo di Franciacorta, mentre l’americano Luis James Egozi (Tony Kart Racing Team/Tony Kart-Vortex) mantiene la leadership grazie a un piazzamento e la vittoria nella prima prova di Lonato. Ai vertici della classifica, piuttosto corta, si inserisce anche Jimmy Helias (Ward Racing/Tony Kart-Vortex), salito in terza posizione.

La classifica OK dopo la seconda prova

1. Luis James Egozi (USA) punti 119

2. David Walther (DNK) punti 91

3. Jimmy Helias (FRA) punti 86

4. Gabriel Gomez (BRA) punti 71

5. Gustav Wisnieswki (POL) punti 69

OKJ – Antonov è il nuovo leader

Stepan Antonov (KR Motorsport/KR-Iame-Vega) è autore di una vittoria sorprendente a Franciacorta al termine di una gran rimonta di 10 posizioni e alla penalizzazione inflitta all’austriaco Niklas Schaufler (DPK Racing/KR-Iame) che perde il primo gradino del podio andato appunto ad Antonov. Guadagna il secondo posto in classifica l’italiano Filippo Sala (Sodikart-Sodi-TM) al appena 5 punti di distacco grazie alla vittoria in Prefinale. Fra i protagonisti di Franciacorta anche l’inglese Lewis Wherrell (Forza Racing/Exprit-TM) che ha mancato la vittoria negli ultimi metri della finale.

La classifica OKJ dopo la seconda prova

1. Stefan Antonov punti 109

2. Filippo Sala (ITA) punti 104

3. Sebastian Lehtimaki (FIN) punti 74

4. Christian Costoya (ESP) punti 70

5. Alp Hasan Aksoy (TUR) punti 66

MINI GR.3 – Al comando passa Hoogendoorn che subentra a Zulfikari

Grandi battaglie nella MINI Gr.3, dove a guadagnare la testa della classifica è l’olandese Dean Hoogendoorn (Kidix/KR-Iame-Vega) grazie ad un secondo posto a Franciacorta, mentre lo spagnolo Bosco Arias Chavarri (Team Driver/KR-Iame) è autore di una vittoria sorprendente. L’altro protagonista, il turco Iskender Zulfikari (BabyRace/Parolin-Iame), a Franciacorta è costretto al ritiro e perde la leadership in campionato.

La classifica MINI Gr.3 dopo la seconda prova

1. Dean Hoogendoorn (NLD) punti 143

2. Bosco Arias Chavarri (ESP) punti 129

3. Iskender Zulfikari (TUR) punti 128

4. Ilia Berezkin punti 70

5. Zeyu Shen (CHN) punti 65

MINI Gr.3 Under 10 – Venant rimane leader

Anche nella MINI Gr.3 Under 10 si affacciano nuovi protagonisti, come l’italiano Achille Rea (CRG Racing Team/CRG-TM-Vega) vincitore a Franciacorta. Con il secondo posto il belga Antoine Venant (Kidix/KR-Iame) mantiene la testa della classifica dopo la vittoria di Lonato. Fra i maggiori protagonisti si confermano l’ucraino Oleksandr Legenkyi (Team Driver/KR-Iame) e l’italiano Michele Orlando (IPK Official Racing Team/IPK-TM).

La classifica MINI Gr.3 Under 10 dopo la seconda prova

1. Antoine Venant (FRA) punti 169

2. Achille Rea (ITA) punti 110

3. Oleksandr Legenkyi (UKR) punti 89

4. Michele Orlando (ITA) punti 79

5. David Moscardi (ITA) punti 58

