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WSK | A Lonato c'è la seconda prova della Final Cup

Dopo la prima tappa disputata a Franciacorta, il secondo appuntamento al South Garda Karting di Lonato si presenta con il pieno di iscritti e il più alto della serie con circa 430 piloti. Diretta streaming domenica su Motorsport.com.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 18 nov 2026, 11:42

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La WSK Final Cup torna in pista per il secondo appuntamento della stagione, al South Garda Karting di Lonato del Garda, e presenta il più alto elenco iscritti della serie, circa 430 piloti provenienti da tutto il mondo, e liste piene in tutte le categorie, dalla affollatissima MINI, alle categorie in presa diretta OK, OKJ, OK-N, OK-NJ, alle quali si aggiunge la categoria con le marce della KZ2.

Dopo le emozioni e le sfide che hanno caratterizzato la prima tappa a Franciacorta, il campionato entra quindi nella sua fase decisiva. La sfida riprende con un obiettivo ben preciso: conquistare punti preziosi in vista del gran finale di Viterbo, in calendario tra appena una settimana.

I vincitori della prima prova a Franciacorta

Nella prima prova disputata a Franciacorta nella OK inizia con il piede giusto il pilota ucraino Lev Krutogolov (Energy Corse-Energy/Iame/LeCont), che fa suo il primo appuntamento di campionato.

Nella OKJ l’italiano Niccolò Perico (KR Motorsport - KR/Iame/Vega) firma il successo nella finale, dopo aver iniziato il weekend con la pole position nelle qualifiche.

Nella OK-N a Franciacorta arriva la prima vittoria nella categoria per l’australiano Jenson Eric Burns (Tony Kart Racing Team - Tony Kart/Vortex/Vega).

Nella OK-N Junior il tedesco Henri Moehring (KR Motorsport - KR/Iame/Vega) può festeggiare il successo a Franciacorta al termine di un finale in volata.

Nella MINI Gr.3 il norvegese Theo Steindal (MP Academy Gamoto - Henza/TM Kart/Vega) passa sotto il traguardo della finale al secondo posto, ma diventa vincitore a seguito della squalifica confermata in appello al marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame/Vega).

Nella MINI Gr3 U10 è lo spagnolo Sasha Stephane Miras Y Munoz (BabyRace - Parolin/Iame/Vega) ad imporsi mantenendo il comando della finale di Franciacorta dal terzo giro fino alla bandiera a scacchi.

Il programma

Mercoledì 18 novembre: Prove libere.

Giovedì 19 novembre: Prove libere, Controllo amministrativo, Verifiche tecniche, Briefing.

Venerdì 20 novembre: 8:00 Prove libere ufficiali, 9:50 Prove cronometrate, 12:40 Manches eliminatorie; Premiazione Pole Positions.

Sabato 21 novembre: 8:10 Manche eliminatorie.

Domenica 22 novembre: 8:10 Prefinali, 12:40 Finali.

Diretta TV Live Streaming

La fase finale di domenica 22 novembre sarà trasmessa in diretta TV Live Streaming nei siti WSK.it, Motorsport.com e YouTube:

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.com/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION

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