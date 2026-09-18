Rubens Barrichello di nuovo in pista: a Le Mans è iniziato il Mondiale KZ
Ecco le prime immagini del brasiliano in pista con i kart Birelart della sua linea personale.
Foto di: Birel ART Racing
Dopo l'annuncio del suo ritorno alle competizioni, Rubens Barrichello è sceso finalmente in pista a Le Mans con Birelart e gli speciali kart della linea Barrichello.
Le prime sessioni ufficiali del FIA Karting World Championship hanno già preso il via ed il brasiliano sarà impegnato nel corso del fine settimana nella categoria KZ Masters.
Le sessioni in pista proseguiranno fino a domenica 21 settembre, giornata in cui sono programmate le gare finali, con la KZ Masters che prenderà il via alle ore 13;00.
Rubens Barrichello
Foto di: Birel ART Racing
L'evento francese rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione kartistica internazionale: il FIA Karting World Championship per le categorie KZ, KZ2 e KZ Masters.
Lesessioni di sabato e domenica potranno essere seguite live sul canale YouĪube ufficiale FIA Karting.
Barrichello torna al mondiale KZ 10 anni dopo l’ultima volta: nel 2016 il brasiliano era sceso in pista a Kristianstad, sempre con Birel.
Rubens Barrichello
Foto di: Birel ART Racing
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