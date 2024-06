RMC Euro Trophy | Tutto pronto a Wackersdorf per il secondo round

La location è la pista tedesca Prokart Raceland di Wackersdorf, riconosciuta come una delle più tecniche d'Europa. I suoi 1.190 metri di lunghezza, 9-12 metri di larghezza, 7 curve a destra e 4 a sinistra sfidano i piloti che eccellono in una guida costante e pulita.

Oltre alla German Cup by Mini MAX, saranno in gara 6 categorie: Junior MAX, Senior MAX, DD2 e DD2 Masters, con l'E20 Senior e l'E20 Masters che faranno il loro debutto in questa edizione.

Mini MAX

Friend, Babicek, o…?

I vincitori del 2024 sono stati finora Zdenek Babicek (TEPZ Racing), vincitore della Coppa del Belgio Mini MAX, e Albert Friend (Strawberry Racing) alla Winter Cup. È naturale considerarli come i maggiori pretendenti alla vittoria. Ma non sarà un duello, perché ci sono diversi piloti che hanno dimostrato il loro talento finora.

Stiamo parlando di Tom Read (Strawberry Racing) e Oliver Spencer (Dan Holland Racing), che si sono ritirati in Belgio mentre lottavano per le prime posizioni. In gara ci saranno anche il veloce AJ Burggraaff (SP Motorsport), poleman in Belgio, e Vince Vanderhallen (Bouvin Power), secondo alla Coppa del Belgio.

Junior MAX

Ashcroft punta alla tripletta

Il protagonista assoluto della Junior MAX è il britannico Jacob Ashcroft che, insieme al team Dan Holland Racing, ha vinto tutto quello che c'era da vincere finora. Tuttavia, non mancano i pretendenti alla vittoria. A cominciare dai suoi compagni di squadra Toms Strele e Cameron Nelson, che sono stati coinvolti in un incidente nella finale di Genk e avranno il chiaro obiettivo di rimontare.

Tutto è aperto nella Senior

Vic Stevens (Bouvin Power) arriva in Germania da leader; primato certamente meritato ma non garantito. Stevens ha "ereditato" il primo posto a Genk dopo la penalizzazione di Macauley Bishop (Dan Holland Racing), che inizialmente era primo.

Bishop, quindi, è il primo che vorrà rimontare. Insieme a lui ci sono gli altri due piloti sul podio in Belgio: Austin Lee (Kraft Motorsport) e Ethan Jeff-Hall (Sam Pollitt Racing). In gara anche Kai Hunter (Hunter Motorsport), già protagonista in Spagna alla Winter Cup, e tre "specialisti" come Lewis Gilbert (Kraft Motorsport), Sean Butcher (KR Sport) e Jayden Thien (Dan Holland Racing).

Master DD2/DD2: Bol e Picot osservati speciali

I vincitori del primo round del RMCET Enzo Bol (SP Motorsport, DD2) e Nicolas Picot (Privateer) dovranno affrontare una sfida su un tracciato completamente diverso come quello di Wackersdorf. Soprattutto Bol, che dovrà vedersela con Patriks Locmelis (MRG Racing), tra i più in forma della categoria, e Bende Szabo (Privateer), con cui ha condiviso il podio in Belgio, oltre a grandi nomi come Xen De Ruwe (AKK Sportstil) e Axel Saarniala (Force Racing), chiamato a riscattare l'amaro finale del primo round.

E20 Senior/E20 Masters: Debutto delle classi E20 elettriche

Inizia anche la stagione delle classi E20, con un calendario che prevede eventi italiani a Franciacorta e Lonato, oltre a 4 biglietti in palio per le Rotax MAX Challenge Grand Finals.

Guida agli eventi

Rotax MAX Challenge Euro Trophy in diretta streaming

Domenica 9 giugno, le Prefinali e le Finali saranno trasmesse in diretta TV attraverso il Live Streaming sulla pagina Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, sul sito web RMCET, su Motorsport.com e sulle piattaforme YouTube.

Programma

- Mercoledì 5 giugno: Prove libere a partire dalle 9:00.

- Giovedì 6 giugno: Prove libere a partire dalle 8:30.

- Venerdì 7 giugno: dalle 9:00 prove libere; dalle 12:30 prove di qualificazione; dalle 14:20 manches.

- Sabato 8 giugno: dalle 8:45 Warm-Up; dalle 11:00 manches.

- Domenica 9 giugno: 8:30 Warm-up; in diretta TV e Live Streaming su Motorsport.com dalle 10:20 Prefinali e dalle 14:00 Finali.

Informazioni, classifiche e risultati su: www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com