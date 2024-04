RMC Euro Trophy | Tutto pronto a Genk per la prima del 2024

Composto da cinque categorie (Mini MAX, Junior MAX, Senior MAX, DD2 e DD2 Masters), l'evento inizia mercoledì 10 aprile. Le prime due giornate, mercoledì e giovedì, saranno dedicate alle sessioni di prove.

Le prove libere si protrarranno fino a venerdì mattina, 12 aprile, seguite dalle prove di qualificazione e dall'inizio delle manches.

Sabato 13 aprile sarà interamente dedicato alle manches, mentre le Prefinali e le Finali sono previste per domenica 14 aprile.

Mini MAX: Tutto è pronto per la Belgian Cup

Con il nome di Belgian Cup by Mini MAX, la categoria 125 Mini MAX promette emozioni. Saranno 55 i piloti che si contenderanno un biglietto per il campionato RMCGF 2024. Albert Friend (Strawberry Racing), vincitore della Winter Cup 2024, sarà il pilota da tenere d'occhio in Belgio.

Il britannico dovrà respingere gli attacchi di 54 concorrenti, tra cui Oliver Spencer (Dan Holland Racing), Zdenek Babicek (TEPZ Racing) e Nikita Ljubimov (Bovuin Power), che hanno già dimostrato le loro capacità in Spagna.

Junior MAX: Chi fermerà Ashcroft?

Campione RMCET Mini MAX nel 2023 e vincitore della RMC Winter Cup 2024 in Junior MAX, Jacob Ashcroft (Dan Holland Racing) ha un obiettivo chiaro per Genk: continuare la sua striscia di vittorie.

Ashcroft dovrà vedersela con il compagno di squadra Toms Strele. Il lettone, che ha ripetutamente dimostrato il suo talento sulla pista bagnata di Campillos, ha reso avvincente la sfida per la vittoria. A loro si aggiungono altri due britannici, Lewis Goff del Sam Politt Racing e Cameron Nelson (Dan Holland Racing).

Un italiano da tenere d'occhio è Lorenzo Giaquinto (MKC), che ha dimostrato grandi capacità di guida in Spagna.

Senior MAX: tutti carichi

È tutto in palio nella Senior MAX, la classe regina in Belgio, almeno in termini di iscrizioni. Saranno infatti 88 i piloti che si contenderanno la vittoria sui 1360 metri del tracciato belga. I piloti britannici Kai Hunter (Hunter Motorsport), secondo a Campillos, Lewis Gilbert (Kraft Motorsport), Thomas Bearman (KR Sport) e Ethan Jeff-Hall (Sam Politt Motorsport) per citarne alcuni, dovranno vedersela con l'olandese Jayden Thien (Dan Holland Racing), vincitore della RMC Winter Cup, e con i talenti locali Vic Stevens (Bouvin Power), Beau Lowette e Olivier Jonckers (DAMES Racing). Da tenere d'occhio anche gli outsider, che a Genk hanno sempre regalato sorprese.

DD2: È una "lotteria"

I risultati di Campillos non devono ingannare. Patriks Locmelis (Biedriba MRG Racing) e Ragnar Veerus (Kivi Racing Team) sembravano essere un gradino sopra tutti gli altri nei primi giorni della RMC Winter Cup, ma poi sono emersi molti altri nomi, tra cui William Kristensen (RS Competition), che ha sfiorato la vittoria in un arrivo ravvicinato con Locmelis, e David Aulejtner (Schepers Racing).

C'è una forte voglia di riscatto da parte di Axel Saarniala (Force Racing Finland) e molta attesa per Leonardo Baccaglini (Privateer).

Master DD2: sarà Picot-Tankevicius, di nuovo?

Nel DD2 Masters si riaccende la rivalità tra Nicolas Picot (Privateer) e Martynas Tankevicius (Privateer). Il primo è il campione in carica, mentre il secondo viene da una vittoria nella RMC Winter Cup 2024.

Tuttavia, la vittoria non è solo tra questi due, poiché c'è la forte concorrenza di Fabian Bock (Kraft Motorsport). Le gare sono gare, e vale la pena notare che il risultato non è mai garantito.

Dove seguire il Rotax MAX Challenge Euro Trophy in diretta streaming

Domenica 14 aprile, le Prefinali e le Finali saranno trasmesse in diretta TV attraverso il Live Streaming sulla pagina Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, sul sito web RMCET, su Motorsport.com e sulle piattaforme Youtube di WSK Promotion.

Programma dell'evento

- Mercoledì 10 e giovedì 11 aprile: prove libere a partire dalle 8:40.

- Venerdì 12 aprile: dalle 8:40 prove libere; dalle 12:00 prove di qualificazione; dalle 14:20 manches.

- Sabato 13 aprile: dalle 9:00 warm-up; dalle 11:00 manches.

- Domenica 14 aprile: dalle 8:30 Warm-up; in diretta TV e Live Streaming dalle 10:30 Prefinali e dalle 14:00 Finali.



Informazioni, classifiche e risultati su: www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com