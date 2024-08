RMC Euro Trophy | I Campioni saranno incoronati a Lonato

I riflettori saranno davvero puntati sul South Garda Karting. A partire dalle prove libere, alcune sessioni si svolgeranno in notturna, con la pista illuminata dalle luci artificiali dell'impianto. Questo renderà ancora più magiche le gare che decideranno il titolo.

Mini MAX - Friend punta alla tripletta

Dopo aver vinto in Spagna alla Winter Cup, trionfato in Germania alla German Cup e attualmente in testa al campionato, Albert Friend (Strawberry Racing) è senza dubbio il favorito per la vittoria nella categoria Mini MAX. Tuttavia, non si tratta di uno show individuale, poiché diversi rivali stanno sfidando il britannico, a cominciare da Zdenek Babicek (TEPZ Racing), campione della Coppa del Belgio, che si è assicurato il 1° posto nella finale di Franciacorta.

I due sono separati da soli 7 punti. Poco più indietro c'è Mark Loomets (Energy Corse), che è tra i più esperti sul tracciato di Lonato. Molto vicini all'estone sono Oliver Spencer (Dan Holland Racing), in quarta posizione, e AJ Burggraaff (SP Motorsport).

Junior MAX - Nissen, la costanza paga!

Il danese Casper Nissen (RS Competition) è in testa alla classifica della Junior MAX grazie a una prestazione molto solida che gli ha permesso di guadagnare un discreto margine sull'olandese Ties van Wijk (Bouvin Power) e su Jacob Ashcroft (Dan Holland Racing).

Ashcroft, già campione della Winter Cup a Campillos, è stato senza dubbio il più veloce finora; tuttavia, un finale sfortunato a Wackersdorf e un weekend di rimonte a Franciacorta hanno pesato molto sui suoi progressi. Il britannico, attualmente a quota 426 punti, precede il leader di 28 punti ed è seguito da vicino da Boaz Maximov (Bouvin Power) con 419 punti.

Senior MAX - Butcher è in testa senza vincere

Tra i "veterani" della Senior MAX, il costante Sean Butcher (KR Sport) è in testa alla classifica grazie a un approccio strategico, guadagnando molti punti e restando fuori dai guai quando necessario. Butcher, tuttavia, deve vedersela con Matthew Higgins (Dan Holland Racing), che ha ottenuto due vittorie consecutive negli ultimi due eventi. Macauley Bishop (Dan Holland Racing) e Lewis Gilbert (Kraft Motorsport) completano il quartetto britannico nella classifica generale.

DD2/Masters - Bol e Picot saldamente in testa alla classifica

Enzo Bol (SP Motorsport) e Nicolas Picot restano saldamente in testa alla classifica in DD2 e DD2 Masters. Bol ha un vantaggio di 12 punti su Paul Forquemin (DAEMS Racing), mentre Picot ha un punteggio perfetto nei Masters.

E20/Masters - Una finale elettrizzante!

11 punti: questo è il margine che separa il leader Spencer Brougham dai suoi due inseguitori, Raul Vargas e Will Elswood. Brougham ha vinto tutte le gare finora disputate, ma Vargas ed Elswood non sembrano disposti a cedere un centimetro. La resa dei conti avverrà a Lonato. Il cileno Hector Ramirez è in testa al Masters.

Campioni e non solo...

Oltre ai 7 titoli (uno per ogni categoria), ci saranno anche 14 biglietti di invito per le prestigiose Rotax MAX Challenge Grand Finals, in programma a fine ottobre di quest'anno in Italia presso il Circuito Internazionale Napoli. Questo evento riunisce i migliori piloti Rotax di tutto il mondo.

Tutti i biglietti per le classi in gara ancora in palio:

- Mini MAX (Franciacorta e Lonato): 1° posto

- Junior MAX: 1°, 2° e 3° posto

- Senior MAX: 1°, 2° e 3° posto

- MAX DD2: 1° e 2° posto

- MAX DD2 Masters: 1° posto

- E20 Senior: 1° posto - biglietto RMCGF Senior MAX (combustione)

- E20 Senior: 2° posto - biglietto RMCGF MAX DD2 (combustione)

- E20 Senior: 3° posto - biglietto RMCGF E20 Senior

- E20 Masters: 1° posto - biglietto RMCGF E20 Masters

BRP-Rotax offrirà due premi aggiuntivi, un motore Rotax MAX e un'iscrizione gratuita al RMC Euro Trophy 2025, che saranno messi in palio sul podio della prova finale di Lonato, in Italia.

Rotax MAX Challenge Euro Trophy in diretta streaming

Sabato 31 agosto, le Prefinali e le Finali saranno trasmesse in diretta TV attraverso il Live Streaming sulla pagina Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, sul sito web RMCET, su Motorsport.com e sulle piattaforme YouTube:

Il programma dell'evento

- Martedì 27 agosto: prove libere a partire dalle ore 12.45

- Mercoledì 28 agosto: prove libere a partire dalle 12.30.

- Giovedì 29 agosto: dalle 12.30 prove libere; dalle 15.30 prove di qualificazione; dalle 18.00 manche.

- Venerdì 30 agosto: dalle 12:00 warm-up; dalle 14:20 manche.

- Sabato 31 agosto: dalle 14:00 warm-up; dalle 16:00 Prefinali, dalle 19:20 Finali.