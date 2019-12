Ottimi riscontri per il primo Stage Valutativo ACI Sport Karting

Si è concluso con ottimi riscontri il primo Stage Valutativo ACI Sport per il Karting, organizzato dalla Scuola Federale diretta da Raffaele Giammaria insieme allo staff della Scuola e all’ideatore di questo nuovo progetto, Gian Carlo Minardi, presidente della Commissione Velocità in Circuito ACI Sport e Supervisore della Scuola Federale, oltre ai partner tecnici che hanno consentito la realizzazione di questo nuovo interessante evento.

L’iniziativa dei nuovi Stage Valutativi della Scuola Federale ACI Sport è nata con l’obiettivo di rivolgersi ai più giovani che praticano il karting nella fascia di età dai 10 ai 14 anni, con lo scopo di monitorare molti dei piloti che praticano il karting, conoscerne le potenzialità, individuarne i più meritevoli e studiare per loro programmi specifici di training che consentano agli stessi di arrivare maggiormente preparati al passaggio dal kart all’auto.

Il primo Stage Valutativo ACI Sport per il Karting, da considerarsi “numero zero”, atto a promuovere a tutti gli effetti il progetto che dal prossimo anno partirà in modo ufficiale, si è svolto nel Centro Sportivo di Roma dell’Esercito Italiano per le valutazioni fisiche e psicologiche del primo giorno e sul Circuito di Viterbo per le prove pratiche del secondo giorno.

Questa prima occasione ha visto la partecipazione di quattro piloti figli d’arte, ovvero Brando Badoer (figlio di Luca Badoer), Davide Larini (figlio di Nicola Larini), Lorenzo Patrese (figlio di Riccardo Patrese) e Enzo Trulli (figlio di Jarno Trulli), tutti già con una buona esperienza nelle varie categorie del karting, dalla Mini alla Junior e alla Senior, con i quali è stato possibile mettere a punto questa iniziativa e dare una maggiore valorizzazione a tutti i dettagli del progetto.

Un momento operativo dello Stage Valutativo ACI Sport Photo by: acisportitalia.it

Questo primo evento, che si è concluso nei giorni scorsi a Viterbo, ha ricevuto l’apprezzamento da parte dei partecipanti e commenti di lode da parte dei genitori ex piloti di F1, che hanno così fornito un responso più che professionale a questa prima edizione dello Stage Valutativo ACI Sport per il Karting, la quale potrà rappresentare il punto di partenza per una attività costante della Scuola Federale a favore dei giovani piloti di karting.

Finora infatti, dal punto di vista didattico, la Scuola Federale ha avuto un rapporto diretto con i piloti più giovani dai 6 ai 10 anni tramite i Corsi Federali Karting e il Kart Summer Camp, e con i ragazzi dai 15 anni in su per coloro che si apprestano a compiere il passaggio dal karting all’automobilismo tramite i Corsi Federali Auto, gli FDA-ACI Sport Camp, il Supercorso Federale e il Tutoraggio in Formula 4. Oggi con il nuovo Stage Valutativo nel karting, la Scuola Federale potrà colmare la fascia di età da 10 a 14 anni e concentrarsi maggiormente per la crescita dei giovani talenti.

Un ringraziamento particolare per questa iniziativa va al Centro Sportivo dell’Esercito Italiano nella persona del Colonnello Giuseppe Minissale, che ha ospitato questa prima edizione nella loro struttura e messo a disposizione il loro staff per le valutazioni fisiche del primo giorno, oltre a Formula Medicine nella persona del Dott. Riccardo Ceccarelli che ha gestito insieme ai suoi uomini, in collaborazione con lo staff dell’Esercito Italiano, la parte delle valutazioni psicologiche. Un ringraziamento doveroso è rivolto anche alla struttura di OTK Kart Group che ha messo a disposizione quattro kart nelle versioni Tony Kart Mini Rok, Exprit Junior e Senior Rok, oltre al Circuito di Viterbo nella persona del titolare Diego Petrella per aver messo a disposizione l’impianto per la seconda giornata dedicata alla pratica in pista.

Allo Stage Valutativo della Scuola Federale ACI Sport ha presenziato anche il Direttore Generale dello Sport di ACI Marco Ferrari e il Presidente della Commissione Karting ACI Sport Emanuele Pirro, che non hanno mancato di esprimere il loro apprezzamento per questa nuova iniziativa. Particolarmente soddisfatto anche Gian Carlo Minardi, presidente della Commissione Velocità in Circuito ACI Sport e Supervisore della Scuola Federale.

Prossimamente saranno resi noti gli appuntamenti dei prossimi Stage Valutativi ACI Sport per il Karting organizzati dalla Scuola Federale ACI Sport per il 2020.